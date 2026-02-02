تخفيضات 30% وأرصدة تكفي 9 شهور.. خبر سار من الغرف التجارية للمواطن بشأن السلع

أكد علاء عز مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من اجل توفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة .



وقال علاء عز في حواره في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :" القطاع الخاص يوفر السلع بخصومات ضخمة ويتم نقل السلع من المنتج للمستهلك وبالتالي نقلل دائرة تداول السلع ".

واكمل علاء عز:" نستطيع أن نصل إلى خصومات تقدر بـ 30 % على السلع في هذه الفترة "، مضيفا:" عرض السلع بأسعار منخفضة يتسبب في خفض وضبط الأسعار في الأسواق ".

ولفت علاء عز :" هناك وفرة كبيرة من السلع الاستراتيجية في مصر ولدينا مخازن استراتيجية "، مضيفا:" لدينا ارصدة من 3 لـ 9 شهور في السلع ".

وتابع علاء عز :" نغطي كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة الزراعة"، مضيفا :" هناك اجتماعات دورية مع رئيس الوزراء من اجل متابعة توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطن ".

