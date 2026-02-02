بدء إجراءات الفحص والعلاج| وصول أول مصاب فلسطيني إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح

أفاد كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح البري، ببدء استقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة إلى الجانب المصري من المعبر، مشيرًا إلى وصول أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية.

وأوضح أنه فور وصول الحالة، تحركت سيارات الإسعاف التابعة لهيئة الإسعاف المصرية لنقلها إلى منطقة الحجر الصحي والطب الوقائي، لإجراء الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة.

وأكد أن هذه الكشوفات تهدف إلى تحديد مدى احتياج الحالة إلى تدخل جراحي عاجل من عدمه، وعلى ضوء ذلك يتم نقل المصاب بإحدى سيارات الإسعاف إلى أحد مستشفيات محافظة شمال سيناء لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

ونوه بأن جميع الحالات تخضع لكشف طبي مبدئي فور وصولها، مع تقديم الدعم الطبي والأدوية العلاجية اللازمة، مشيرًا إلى أن سيارات الإسعاف مجهزة بالكامل للتعامل مع مختلف الحالات ونقل المصابين الفلسطينيين بأمان وكفاءة.