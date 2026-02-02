إصابة مستشار ونجله ووفاة زوجته في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط، انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة رئيس بالمحكمه الاقتصادية، ونجله، ومصرع زوجته.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط، ووجود وفيات ومصابين.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة عمرو. ر. م، 49 عاما، كدمات متفرقه، رئيس المحكمة الاقتصادية بأسيوط، ونجله ياسين، 9 أعوام، ما بعد الارتجاج، ووفاة زوجته سهى. ص. أ، 43 عاما.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، والجثة مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.