أحمد موسى: إيران وأمريكا سيجلسان معا في جلسات بتركيا يوم الجمعة

عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ملف جيفري إبستين، رجل أعمال شهير، لديه علاقات ونفوذ، وأن لقاءاته كانت يتم تصويرها، سواء مع رجال أعمال أو مشاهير أو شخصيات من دول كثيرة جدًا.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه عندما بدأت وزارة العدل الأمريكية في الحديث عن هذه القضية، وقع ترامب على نشر هذه الأوراق، وقرروا نشرها، مشيرًا إلى وجود 140 ألف فيديو وصورة، وأن كل اللقاءات التي كان يعقدها إبستين كانت يتم تصويرها.

وعرض تغريدة له نشرها على "إكس"، قال فيها: "ملفات جيفري إبستين فضحت كبار الساسة ورجال المال والأعمال والمشاهير..".

وأوضح أنه عندما سُئل ترامب، قال إن إبستين كان يتآمر عليه، ولم يكن صديقه، مشيرًا إلى وجود صور مع كبار الشخصيات، وأن هناك نوابًا في الكونجرس أكدوا أن لإبستين علاقة بالاستخبارات الأمريكية وجهاز الموساد الإسرائيلي.

وأضاف أن هناك سياسيين كبارًا استقالوا بسبب هذه الأوراق، متسائلًا عن توقيت إثارة الموضوع الآن، وهل المستهدف هو ترامب، موضحًا أن معظم الأسماء العربية التي ذُكرت لا علاقة لها بالأمر، وأنها كانت مجرد دعوات.

وتابع: "هذا الرجل عندما تم القبض عليه وُجد متوفى في السجن، في واقعة وُصفت بأنها صدفة، ولم يُفتح تحقيق أو أي شيء، وقد توفي في 2019"، متسائلًا عما إذا كانت هذه القضية يمكن أن يكون لها تداعيات داخل أمريكا.

واختتم إن إيران وأمريكا سيجلسان معًا في جلسات في تركيا يوم الجمعة بين عراقجي وويتكوف، معتبرًا أن هذه بداية لحل الملف الإيراني، معربًا عن أمله في أن يتم حل الموضوع سلميًا دون حروب، مشيرًا إلى أن إيران لديها 400 طن مخصب، ولن تنقلهم إلى دولة أخرى، وأنها باتت تمتلك العلم للوصول إلى سلاح نووي.

