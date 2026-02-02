قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسب منطقتك.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم خلال 2026
مرسيدس G-Class بتحديثات جديدة تخطف الأنظار .. صور
أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب
خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم
أحمد موسى: إيران وأمريكا سيجلسان معا في جلسات بتركيا يوم الجمعة
أحمد موسى عن أبو الغيط: لا علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بينه وبين إبستين
متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين
أفضل سورة تجلب الرزق في ليلة النصف من شعبان.. اقرأها الآن وسترى عجائب الخيرات
ملفات إبستين على صفيح ساخن.. الموساد وأسماء كبيرة في الصورة| فيديو
كواليس قضية إبستين وتداعياتها.. فضيحة لـ كبار الساسة ورجال الأعمال.. فيديو
بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء مشواره مع برشلونة
الدوري السعودي| نيوم يتأخر أمام الأخدود بهدف في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو الغيط ينفي صلته بملفات إبستين.. أحمد موسى: المزاعم بلا أساس من الصحة

أبو الغيط
أبو الغيط
رنا عبد الرحمن

نفى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بشكل قاطع ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن وجود أي لقاء جمعه برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، أو تداول صور تربط بينهما، مؤكدًا أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة ولا تستند إلى أي وقائع حقيقية.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تصريحاته التلفزيونية، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مباشرًا مع أحمد أبو الغيط، الذي شدد على عدم صحة ما يتم تداوله في هذا الشأن، موضحًا أنه لم يلتقِ بإبستين في أي وقت، ولم تربطه به أي علاقة من قريب أو بعيد.

وأوضح موسى أن أبو الغيط، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية المصري عام 2010، تلقى بالفعل دعوة لحضور ملتقى دبلوماسي لوزراء الخارجية العرب في دولة الإمارات، إلا أنه لم يشارك في هذا الملتقى من الأساس، نافيًا تمامًا حضوره لأي فعالية ورد ذكرها ضمن ما يُعرف إعلاميًا بـ«ملفات جيفري إبستين».

وأشار إلى أن ما تم تداوله اعتمد على معلومات مغلوطة وغير دقيقة، مؤكدًا أن مصدر النفي هو أحمد أبو الغيط نفسه، في تواصل مباشر وحاسم، وأن الزج باسمه في هذه المزاعم يفتقر إلى المصداقية ويخالف الحقائق.

وفي سياق متصل، تطرق أحمد موسى إلى الجدل المثار حول الملياردير الأمريكي بيل جيتس، حيث نفى الأخير بشكل قاطع مزاعم خطيرة نُسبت إليه ضمن الوثائق المتداولة مؤخرًا تحت مسمى «ملفات إبستين»، والتي أعادت فتح ملف العلاقة السابقة بين الطرفين.

وشدد موسى على أن فريق بيل جيتس وصف هذه الادعاءات بأنها «سخيفة وعارية تمامًا من الصحة»، مؤكدًا أنها لا تعكس سوى حالة غضب وإحباط عاشها جيفري إبستين بعد أن قرر جيتس إنهاء أي تواصل أو علاقة معه بشكل نهائي.

وأكد أن ما يتم تداوله على بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي يفتقر إلى الدقة والمهنية، داعيًا إلى تحري المصداقية وعدم الانسياق وراء شائعات تستهدف تشويه الشخصيات العامة دون سند حقيقي.

أبو الغيط أحمد موسى صدى البلد إبستين جيفري إبستين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

جيفري إبستين وترامب

أحمد موسى: ملفات إبستين تضم آلاف التسجيلات وتكشف شبكة علاقات دولية واسعة

ذهب

رئيس شعبة الذهب: السوق في مرحلة ثبات نسبي وننصح المواطن بعدم التسرع في البيع أو الشراء

النائب محمد أبو العينين

أحمد موسى يقدم العزاء والمواساة للنائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقته

بالصور

نجمهم خفيف وحظهم متقلب.. أبراج مطالبة بالحذر من الحسد والعكوسات في فبراير

لا تخافوا ولكن احذروا.. أبراج عليها عين وحسد وعكوسات مفاجئة في شهر 2 (فبراير)
لا تخافوا ولكن احذروا.. أبراج عليها عين وحسد وعكوسات مفاجئة في شهر 2 (فبراير)
لا تخافوا ولكن احذروا.. أبراج عليها عين وحسد وعكوسات مفاجئة في شهر 2 (فبراير)

لا تتناوله.. شاي قد يعرضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود
وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود
وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

سيارات برابوس
سيارات برابوس
سيارات برابوس

فيديو

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

المزيد