نجمهم خفيف وحظهم متقلب.. أبراج مطالبة بالحذر من الحسد والعكوسات في فبراير

مع دخول شهر فبراير، تبرز تحذيرات فلكية لعدد من الأبراج التي قد تشعر بثقل غير معتاد، أو تعطل مفاجئ في بعض جوانب حياتها، دون أسباب واضحة. هذه الفترة لا تحمل بالضرورة أحداثًا سلبية كبرى، لكنها تتطلب قدرًا أكبر من الانتباه والوعي بالطاقة المحيطة، خاصة لمن يتأثرون سريعًا بالضغوط النفسية والمشاعر السلبية.

نجمهم خفيف وحظهم متقلب في فبراير.. أبراج مطالبة بالحذر من الحسد والعكوسات والطاقة السلبية

وفي هذا السياق، كشفت خبيرة الأبراج وفاء حامد، خلال استضافتها في برنامج الستات المذاع على قناة النهار، أن بعض الأبراج ستكون أكثر عرضة لما يُعرف فلكيًا بـ«العكوسات» خلال شهر فبراير، نتيجة ضعف الذبذبات الطاقية وسرعة التأثر بالمحيط.

الأبراج الهوائية تحت الضغط في فبراير

نجمهم خفيف وحظهم متقلب في فبراير.. أبراج مطالبة بالحذر من الحسد والعكوسات والطاقة السلبية

وأوضحت خبيرة الأبراج أن الأبراج الهوائية، وهي الميزان، الدلو، والجوزاء، قد تواجه حالة من عدم الاستقرار خلال هذا الشهر، سواء على المستوى النفسي أو العملي أو العاطفي.

وقالت وفاء حامد إن مواليد هذه الأبراج يتميزون بحساسية عالية للطاقة المحيطة، موضحة:

«ذبذبات أجسامهم ضعيفة في هذه الفترة، وتتفاعل بسرعة مع أي طاقة سلبية موجودة حولهم، ونجمهم خفيف جدًا، ما يجعلهم أكثر عرضة للتأثر بالكلام، والضغوط، وحتى نظرات الحسد غير المقصودة».

نجمهم خفيف وحظهم متقلب في فبراير.. أبراج مطالبة بالحذر من الحسد والعكوسات والطاقة السلبية

وأضافت أن هذه العكوسات قد تظهر في صورة:

تأجيلات غير متوقعة في أمور كانت تسير بسلاسة

سوء تفاهم مفاجئ في العلاقات

شعور بالتشتت أو فقدان التركيز

تقلبات مزاجية دون سبب مباشر

وأكدت أن الأمر لا يدعو للقلق، لكنه يحتاج إلى الهدوء، وتجنب القرارات المصيرية خلال فترات التوتر.

أبراج أكثر عرضة للحسد والعين

أما فيما يتعلق بالحسد، فقد أشارت خبيرة الأبراج إلى أن هناك أبراجًا بعينها تكون أكثر عرضة لتأثيراته خلال شهر فبراير، وهي العقرب، السرطان، الثور، والحوت.

وبحسب التفسير الفلكي، فإن هذه الأبراج تتمتع إما بطاقة قوية تلفت الانتباه، أو طيبة مفرطة تجعلها مكشوفة أمام نوايا الآخرين. وأوضحت أن الحسد هنا لا يعني بالضرورة أذى مباشر، لكنه قد ينعكس في صورة:

تعطيل مفاجئ في الرزق

إحساس بالإرهاق الجسدي أو النفسي

توتر في العلاقات القريبة

فقدان الحماس تجاه أشياء كانت مبهجة سابقًا

لماذا يتأثر البعض أكثر من غيرهم؟

فلكيًا، يفسَّر الحسد والعكوسات على أنهما اختلال مؤقت في توازن الطاقة، وليس حظًا سيئًا دائمًا، بعض الأبراج تكون بطبيعتها أكثر انفتاحًا وتأثرًا بالمحيط، خاصة في فترات انتقالية مثل شهر فبراير، الذي يشهد تغيّرات فلكية تؤثر على المزاج العام والطاقة الشخصية.

نصائح فلكية لعبور فبراير بسلام

قدمت خبيرة الأبراج مجموعة من النصائح العملية لتقليل تأثير الطاقة السلبية خلال هذا الشهر، أبرزها: