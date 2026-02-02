قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء
لماذا ينجذب الرجال لامرأة أخرى؟.. استشاري علاقات أسرية تكشف مفاجأة
دعاء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة
التضامن: زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه
متحدث الصحة: 150 مستشفى في 27 محافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة
رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل
كريستيانو رونالدو يتورط في أزمة بسبب كريم بنزيما
أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح
شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل
أفضل دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان.. ردده بهذه الكلمات
ميمي جمال لـ صدي البلد: لن أعتزل التمثيل حتى آخر يوم في عمري
الكشف عن فولكس فاجن Golf GTI بقوة 325 حصانا.. وهذا سعرها عالميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نجمهم خفيف وحظهم متقلب.. أبراج مطالبة بالحذر من الحسد والعكوسات في فبراير

لا تخافوا ولكن احذروا.. أبراج عليها عين وحسد وعكوسات مفاجئة في شهر 2 (فبراير)
لا تخافوا ولكن احذروا.. أبراج عليها عين وحسد وعكوسات مفاجئة في شهر 2 (فبراير)
أسماء عبد الحفيظ

مع دخول شهر فبراير، تبرز تحذيرات فلكية لعدد من الأبراج التي قد تشعر بثقل غير معتاد، أو تعطل مفاجئ في بعض جوانب حياتها، دون أسباب واضحة. هذه الفترة لا تحمل بالضرورة أحداثًا سلبية كبرى، لكنها تتطلب قدرًا أكبر من الانتباه والوعي بالطاقة المحيطة، خاصة لمن يتأثرون سريعًا بالضغوط النفسية والمشاعر السلبية.

نجمهم خفيف وحظهم متقلب في فبراير.. أبراج مطالبة بالحذر من الحسد والعكوسات والطاقة السلبية

وفي هذا السياق، كشفت خبيرة الأبراج وفاء حامد، خلال استضافتها في برنامج الستات المذاع على قناة النهار، أن بعض الأبراج ستكون أكثر عرضة لما يُعرف فلكيًا بـ«العكوسات» خلال شهر فبراير، نتيجة ضعف الذبذبات الطاقية وسرعة التأثر بالمحيط.

الأبراج الهوائية تحت الضغط في فبراير

نجمهم خفيف وحظهم متقلب في فبراير.. أبراج مطالبة بالحذر من الحسد والعكوسات والطاقة السلبية 

وأوضحت خبيرة الأبراج أن الأبراج الهوائية، وهي الميزان، الدلو، والجوزاء، قد تواجه حالة من عدم الاستقرار خلال هذا الشهر، سواء على المستوى النفسي أو العملي أو العاطفي.

وقالت وفاء حامد إن مواليد هذه الأبراج يتميزون بحساسية عالية للطاقة المحيطة، موضحة:

«ذبذبات أجسامهم ضعيفة في هذه الفترة، وتتفاعل بسرعة مع أي طاقة سلبية موجودة حولهم، ونجمهم خفيف جدًا، ما يجعلهم أكثر عرضة للتأثر بالكلام، والضغوط، وحتى نظرات الحسد غير المقصودة».

نجمهم خفيف وحظهم متقلب في فبراير.. أبراج مطالبة بالحذر من الحسد والعكوسات والطاقة السلبية

وأضافت أن هذه العكوسات قد تظهر في صورة:

تأجيلات غير متوقعة في أمور كانت تسير بسلاسة

  • سوء تفاهم مفاجئ في العلاقات
  • شعور بالتشتت أو فقدان التركيز
  • تقلبات مزاجية دون سبب مباشر

وأكدت أن الأمر لا يدعو للقلق، لكنه يحتاج إلى الهدوء، وتجنب القرارات المصيرية خلال فترات التوتر.

أبراج أكثر عرضة للحسد والعين

أما فيما يتعلق بالحسد، فقد أشارت خبيرة الأبراج إلى أن هناك أبراجًا بعينها تكون أكثر عرضة لتأثيراته خلال شهر فبراير، وهي العقرب، السرطان، الثور، والحوت.

وبحسب التفسير الفلكي، فإن هذه الأبراج تتمتع إما بطاقة قوية تلفت الانتباه، أو طيبة مفرطة تجعلها مكشوفة أمام نوايا الآخرين. وأوضحت أن الحسد هنا لا يعني بالضرورة أذى مباشر، لكنه قد ينعكس في صورة:

  • تعطيل مفاجئ في الرزق
  • إحساس بالإرهاق الجسدي أو النفسي
  • توتر في العلاقات القريبة
  • فقدان الحماس تجاه أشياء كانت مبهجة سابقًا

لماذا يتأثر البعض أكثر من غيرهم؟

فلكيًا، يفسَّر الحسد والعكوسات على أنهما اختلال مؤقت في توازن الطاقة، وليس حظًا سيئًا دائمًا، بعض الأبراج تكون بطبيعتها أكثر انفتاحًا وتأثرًا بالمحيط، خاصة في فترات انتقالية مثل شهر فبراير، الذي يشهد تغيّرات فلكية تؤثر على المزاج العام والطاقة الشخصية.

نصائح فلكية لعبور فبراير بسلام

قدمت خبيرة الأبراج مجموعة من النصائح العملية لتقليل تأثير الطاقة السلبية خلال هذا الشهر، أبرزها:

  • تقليل الحديث عن الخطط والإنجازات
  • تجنب الاحتكاك بالأشخاص السلبيين
  • عدم اتخاذ قرارات مصيرية تحت ضغط
  • الاهتمام بالراحة النفسية والنوم المنتظم
  • التركيز على الذات وعدم الالتفات لكلام الآخرين
أبراج الأبراج الأكثر تأثرًا بطاقة الحسد برج الأسد نجمهم نجمهم خفيف أبراج مطالبة بالحذر الحسد الحسد والعكوسات الحسد والعكوسات والطاقة السلبية نجمهم خفيف وحظهم متقلب في فبراير أبراج مطالبة بالحذر من الحسد والعكوسات والطاقة السلبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية مساء الاثنين 2 فبراير 2026

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية مساء الاثنين 2 فبراير 2026

قداس عيد يوحنا بوسكو

مطران الكنيسة اللاتينية يترأس قداس عيد القديس يوحنا بوسكو برعية أم المعونة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيًا وعدد أيام الإجازة المتوقعة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيًا وعدد أيام الإجازة المتوقعة

بالصور

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

الحرمان من النوم يدمر خلايا الدماغ .. ماذا يحدث لعقلك ليلا؟

كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟
كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟
كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟

فيديو

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

المزيد