عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

شهد سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، الإثنين 2 فبراير 2026، تراجعًا جديدًا ومؤثرًا، ليواصل سلسلة الانخفاضات التي ضربت سوق الذهب خلال الأيام الماضية، حيث فقد المعدن الأصفر جزءًا كبيرًا من مكاسبه التي حققها مؤخرًا.

ويأتي هذا التراجع في ظل تطورات عالمية متسارعة، انعكست بشكل مباشر على الأسعار داخل السوق.





تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم انخفاضًا حادًا، حيث فقد نحو 1025 جنيهًا من أعلى مستوى بلغه خلال الأيام الماضية، بعدما كان قد سجل 7550 جنيهًا للجرام، قبل أن يتراجع ليسجل مستويات أقل مع بداية تعاملات اليوم. ويعد هذا التراجع من أكبر الخسائر التي يشهدها عيار 21 في فترة زمنية قصيرة.

ويُعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق ، نظرًا لارتباطه الوثيق بالقوة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى كونه المعيار الأساسي لتسعير الجنيه الذهب والمشغولات الذهبية المنتشرة في مختلف المحافظات.



أسعار الذهب اليوم في مصر

بحسب آخر تحديث لأسعار الذهب في السوق، جاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل سعر بيع الذهب عيار 24 نحو 7465 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 7405 جنيهات.

وسجل سعر بيع الذهب عيار 22 نحو 6840 جنيهًا، وسعر الشراء 6790 جنيهًا.

أما سعر الذهب عيار 21 فقد سجل 6530 جنيهًا للبيع، و6480 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5595 جنيهًا للبيع، و5555 جنيهًا للشراء.

فيما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4355 جنيهًا للبيع، و4320 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 3730 جنيهًا للبيع، و3705 جنيهات للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 52240 جنيهًا للبيع، و51840 جنيهًا للشراء.

أما سعر الأونصة بالجنيه المصري فقد بلغ 232120 جنيهًا للبيع، و230345 جنيهًا للشراء.

في حين سجلت الأونصة بالدولار نحو 4717.43 دولارًا.

سعر مصنعية جرام الذهب عيار 21

وعن سعر مصنعية جرام الذهب عيار 21 ، فتكون بين 100- 250 جنيها حسب الوزن والمشغولات والتاجر.



أسباب تراجع أسعار الذهب

يعود هذا التراجع الكبير في أسعار الذهب داخل مصر إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها الانخفاض الحاد في أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب وتراجع الطلب على شراء الذهب سواء بغرض الاستثمار أو الادخار.

كما ساهمت حالة الحذر التي تسيطر على المستهلكين في تقليص عمليات الشراء، انتظارًا لمزيد من التراجع المحتمل، وهو ما زاد من الضغوط على الأسعار.

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، واصلت أسعار الذهب هبوطها مع بداية تعاملات يوم الإثنين 2 فبراير 2026، بعدما رفعت مجموعة سي إم إي متطلبات الهامش على عقود المعادن، وهو ما جاء عقب موجة بيع قوية ضربت أسواق المعادن النفيسة خلال الأسبوع الماضي.

وتعرض الذهب لضغوط إضافية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المعروف بساسته المتشددة، وهو ما أثار حالة من القلق في الأسواق، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية.

وانخفضت أسعار الذهب عالميًا بأكثر من 6%، لتهبط إلى أقل من 4600 دولار للأونصة، بعدما كانت قد تجاوزت مستوى 5500 دولار خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أكبر انخفاض حاد لها منذ أكثر من عشر سنوات، في استمرار للخسائر التي بدأت في الجلسات السابقة.

تحولات سياسية تضغط على الذهب

ساهمت الأنباء المتداولة بشأن إمكانية عقد لقاءات بين القادة الإيرانيين والأمريكيين في دفع الأسواق العالمية نحو الأصول ذات المخاطر المرتفعة، مثل الأسهم، على حساب الأصول الآمنة وفي مقدمتها الذهب، ما أدى إلى موجة بيع واسعة للمعدن الأصفر.

ويُنظر إلى هذه التطورات السياسية باعتبارها عاملًا مؤثرًا في توجهات المستثمرين، حيث تقل الحاجة إلى التحوط في ظل تراجع حدة التوترات الجيوسياسية، وهو ما ينعكس سلبًا على أسعار الذهب.



جني أرباح أم بداية موجة هبوط؟

يرى محللون أن ما يحدث حاليًا في سوق الذهب هو عمليات بيع سريعة أو ما يعرف بعمليات جني الأرباح، بعد الارتفاعات القياسية التي سجلها الذهب خلال الفترة الماضية، بهدف الاستفادة القصوى من الأسعار المرتفعة.

وفي المقابل، تشير توقعات أخرى إلى أن الذهب قد يعاود الصعود خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء موجة التصحيح الحالية واستقرار الأسواق العالمية، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي على المدى المتوسط.