الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

واصل سعر الذهب في مصر ارتفاعاته القوية خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 25 يناير 2026، وسط حالة من الترقب في سوق الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بالدمغة والمصنعية نحو 6725 جنيهًا للبيع و6695 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

ويأتي هذا الارتفاع في ظل موجة صعود تاريخية غير مسبوقة يشهدها المعدن الأصفر محليًا وعالميًا، مدعومة بزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، والتوترات الاقتصادية العالمية.

قفزة في سعر الذهب عيار 21 خلال أسبوع

وسجل سعر الذهب عيار 21 زيادة ضخمة تُقدَّر بنحو 700 جنيه كاملة مقارنة بمستوياته قبل أسبوع واحد فقط، في واحدة من أقوى موجات الصعود التي يشهدها السوق خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس تسارع وتيرة الارتفاع بشكل لافت.

الجنيه الذهب يقفز بأكثر من 5600 جنيه

وبالتوازي مع صعود الأعيرة المختلفة، شهد سعر الجنيه الذهب قفزة كبيرة، حيث ارتفع بأكثر من 5600 جنيه دفعة واحدة خلال أسبوع، ليصل اليوم إلى 53800 جنيه للبيع و53560 جنيهًا للشراء، في مؤشر واضح على حالة الزخم القوي التي تسيطر على سوق الذهب.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة في محلات الصاغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة بين 30 و250 جنيهًا للجرام، باختلاف نوع العيار، والمحافظة، والتاجر والمشغولات.

وتُستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة قياس أساسية في وزن المشغولات والسبائك الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 25 يناير 2026 نحو 7685.75 جنيهًا للبيع و7651.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 7045.25 جنيهًا للبيع و7013.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6725 جنيهًا للبيع و6695 جنيهًا للشراء، مواصلًا صعوده القوي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5764.25 جنيهًا للبيع و5738.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4483.25 جنيهًا للبيع و4463.25 جنيهًا للشراء.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 12 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 3842.75 جنيهًا للبيع و3825.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 2882.25 جنيهًا للبيع و2869.25 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميًا

وعالميًا، سجل سعر أوقية الذهب اليوم الأحد 25 يناير 2026 نحو 4989.22 دولارًا للبيع و4987.65 دولارًا للشراء، قرب أعلى مستوياته التاريخية.

 

