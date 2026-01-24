سعر الذهب في محلات الصاغة السعودية مساء اليوم 24-1-2026

شهد سعر الذهب في السعودية زيادة جديدة على أساس أسبوعي وذلك مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 24-1-2026.

الذهب يرتفع في السعودية

وسجل معدل زيادة جرام الذهب في محلات الصاغة بالمملكة العربية السعودية نحو 41 ريال سعودي على أساس أسبوعي.

آخر تحديث في سعر الجرام

وبلغ آخر تحديث لمتوسط سعر الجرام في السعودية نحو 525 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 600.75 ريال سعودي.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 550.75 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 525.75 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 450.5 ريال سعودي.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 350.5 ريال سعودي.

سعر عيار 12

وسجل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 300.25 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 18.7 ألف ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 4206 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

ووصل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4982 دولار.