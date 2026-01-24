قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة اقتصاد جرينلاند: سيادتنا خط أحمر .. ونؤكد الانتماء الكامل للدنمارك
تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا
الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحب بقرار بلجيكا حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي
النائبة أميرة زيدان: تضحيات رجال الشرطة كانت وستظل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
دوري أبطال إفريقيا .. الترجى التونسي يهزم سيمبا ويتصدر مجموعته مؤقتا
سعر الذهب في محلات الصاغة السعودية مساء اليوم 24-1-2026
أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها
دوري أبطال إفريقيا .. حامد حمدان يزين تشكيل بيراميدز في مواجهة نهضة بركان
حملة تطهير غير مسبوقة في الجيش الصيني.. بكين تقيل ثاني أعلى قائد عسكري
الرئيس السيسي بكلمات صادقة من القلب: «ده سلطان زايل أنا هموت وهقابل ربنا هقوله إيه »
لم تتوقعها| 10 آلاف جنيه مكافأة ورحلة عمرة لعاملة أهرامات الجيزة
اقتصاد

سعر الذهب في محلات الصاغة السعودية مساء اليوم 24-1-2026

سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في السعودية
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في السعودية زيادة جديدة على أساس أسبوعي وذلك مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 24-1-2026.

الذهب يرتفع في السعودية

وسجل معدل زيادة جرام الذهب في محلات الصاغة بالمملكة العربية السعودية نحو 41 ريال سعودي على أساس أسبوعي.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

آخر تحديث في سعر الجرام

وبلغ آخر تحديث لمتوسط سعر الجرام في السعودية نحو 525 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 600.75 ريال سعودي.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 550.75 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 525.75 ريال سعودي.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 450.5 ريال سعودي.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 350.5 ريال سعودي.

سعر عيار 12

وسجل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 300.25 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 18.7 ألف ريال سعودي.

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 4206 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

ووصل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4982 دولار.

