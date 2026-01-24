قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بداية الترم الثاني 2026.. وإجازة نصف العام المدارس والجامعات في مصر
زيلينسكي: واشنطن أثارت بمفاوضات أبو ظبي وضع صيغ رسمية لتحديد معايير إنهاء الحرب
مجموعة بيراميدز .. التعادل السلبي يحسم مباراة باور ديناموز الزامبي وريفرز يونايتد
ترامب: الولايات المتحدة أخذت نفطاً من ناقلات فنزويلية تمت مصادرتها
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مواصلة الحوار مع كييف.. وتشيد بدور تركيا
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74: وعي الشعب حائط الصد أمام الفتن
محمد صلاح يقترب من تخطي رقم أسطورة أرسنال في البريميرليج أمام بورنموث
رئيسة فنزويلا المؤقته: أمريكا هددت بقتلي وأعضاء من الحكومة بعد اختطاف مادورو
رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
عبد العزيز جمال

يواصل سعر الذهب في مصر موجة الارتفاعات القوية خلال تعاملات اليوم السبت 24 يناير 2026، ليسجل المعدن الأصفر مستويات جديدة غير مسبوقة داخل أسواق الصاغة، وسط حالة من الترقب والطلب المتزايد على الذهب باعتباره الملاذ الآمن الأول في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

سعر الذهب عيار 21

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق ، ارتفاعًا قدره 100 جنيه دفعة واحدة مقارنة بتعاملات أمس، ليستقر عند مستوى 6700 جنيه للبيع و6670 جنيهًا للشراء، في حين قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 800 جنيه خلال 24 ساعة فقط.

ارتفاعات قوية بدعم عالمي

وجاء هذا الصعود بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، بعدما حققت أوقية الذهب مكاسب أسبوعية تجاوزت 8.5%، مدفوعة بتزايد الإقبال العالمي على شراء الذهب، في ظل تصاعد المخاوف الجيوسياسية واستمرار سياسات خفض أسعار الفائدة عالميًا.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم السبت 24 يناير 2026 في أسواق الصاغة:

سعر الذهب عيار 24

7657.25 جنيه للبيع
7622.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 22

7019 جنيهًا للبيع
6987.5 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21

6700 جنيه للبيع
6670 جنيهًا للشراء

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

5742.75 جنيه للبيع
5717.25 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 14

4466.75 جنيه للبيع
4446.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12

3828.5 جنيه للبيع
3811.5 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 9

2871.5 جنيه للبيع
2858.5 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

53600 جنيه للبيع
53360 جنيهًا للشراء

سعر أوقية الذهب عالميًا

4989.22 دولار للشراء
4987.65 دولار للبيع

سعر الذهب بالمصنعية

وبشأن سعر المصنعية والدمغة، أوضح تجار الصاغة أن قيمتها تختلف من محل لآخر ومن مشغولة لأخرى، حيث تتراوح عادة ما بين 30 و200 جنيه للجرام، بينما يسجل متوسط مصنعية عيار 21 الأكثر طلبًا ما بين 120 إلى 250 جنيهًا للجرام، وترتفع المصنعية في المشغولات ذات العلامات التجارية الشهيرة.

سعر الذهب

الذهب يواصل تحطيم الأرقام

ويؤكد خبراء سوق الذهب أن هذه الارتفاعات تعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، مع توقعات باستمرار الصعود خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تجاوز الأوقية عالميًا مستويات تاريخية واقترابها من حاجز 5000 دولار، وهو ما ينعكس مباشرة على السوق.

وقد أسعار الذهب تشهد مزيدًا من القفزات خلال الأسابيع القادمة، في حال استمرار التوترات الجيوسياسية وتزايد الإقبال الاستثماري على الذهب، مع ترجيحات بتسجيل مستويات قياسية جديدة خلال عام 2026.

أسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

ترشيحاتنا

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

حسين مصطفى محرم

حسين محرم: فخور بعودة قطاع الإنتاج بمسلسل حق ضايع

محمد إمام

محمد إمام يرد على مقارنة اسم مسلسله بلقب الكينج لـ محمد منير

بالصور

5 أساسيات لتعلم القيادة في الشوارع المصرية

تعلم القيادة
تعلم القيادة
تعلم القيادة

سعر كيا كارينز 2010 المستعملة فى السوق.. صور

كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010

فيتامين D يحمي من الإصابة بالإنفلونزا في الشتاءً.. دراسة تكشف مفاجأة مهمة

فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء

نشرة المرأة واامنوعات| جمال شعبان يكشف معلومات مهمة عن كهرباء القلب.. احترس من تناول السوشي بهذه الطريقة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

المزيد