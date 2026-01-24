800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

يواصل سعر الذهب في مصر موجة الارتفاعات القوية خلال تعاملات اليوم السبت 24 يناير 2026، ليسجل المعدن الأصفر مستويات جديدة غير مسبوقة داخل أسواق الصاغة، وسط حالة من الترقب والطلب المتزايد على الذهب باعتباره الملاذ الآمن الأول في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

سعر الذهب عيار 21

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق ، ارتفاعًا قدره 100 جنيه دفعة واحدة مقارنة بتعاملات أمس، ليستقر عند مستوى 6700 جنيه للبيع و6670 جنيهًا للشراء، في حين قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 800 جنيه خلال 24 ساعة فقط.



ارتفاعات قوية بدعم عالمي

وجاء هذا الصعود بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، بعدما حققت أوقية الذهب مكاسب أسبوعية تجاوزت 8.5%، مدفوعة بتزايد الإقبال العالمي على شراء الذهب، في ظل تصاعد المخاوف الجيوسياسية واستمرار سياسات خفض أسعار الفائدة عالميًا.



سعر الذهب اليوم في مصر

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم السبت 24 يناير 2026 في أسواق الصاغة:

سعر الذهب عيار 24

7657.25 جنيه للبيع

7622.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 22

7019 جنيهًا للبيع

6987.5 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21

6700 جنيه للبيع

6670 جنيهًا للشراء



سعر الذهب عيار 18

5742.75 جنيه للبيع

5717.25 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 14

4466.75 جنيه للبيع

4446.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12

3828.5 جنيه للبيع

3811.5 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 9

2871.5 جنيه للبيع

2858.5 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

53600 جنيه للبيع

53360 جنيهًا للشراء

سعر أوقية الذهب عالميًا

4989.22 دولار للشراء

4987.65 دولار للبيع

سعر الذهب بالمصنعية

وبشأن سعر المصنعية والدمغة، أوضح تجار الصاغة أن قيمتها تختلف من محل لآخر ومن مشغولة لأخرى، حيث تتراوح عادة ما بين 30 و200 جنيه للجرام، بينما يسجل متوسط مصنعية عيار 21 الأكثر طلبًا ما بين 120 إلى 250 جنيهًا للجرام، وترتفع المصنعية في المشغولات ذات العلامات التجارية الشهيرة.



الذهب يواصل تحطيم الأرقام

ويؤكد خبراء سوق الذهب أن هذه الارتفاعات تعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، مع توقعات باستمرار الصعود خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تجاوز الأوقية عالميًا مستويات تاريخية واقترابها من حاجز 5000 دولار، وهو ما ينعكس مباشرة على السوق.

وقد أسعار الذهب تشهد مزيدًا من القفزات خلال الأسابيع القادمة، في حال استمرار التوترات الجيوسياسية وتزايد الإقبال الاستثماري على الذهب، مع ترجيحات بتسجيل مستويات قياسية جديدة خلال عام 2026.