اقتصاد

سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 23-1-2026

محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الجمعة الموافق 23-1-2026؛ على مستوي محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يرتفع في الكويت

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في الكويت زيادة طفيفة لم تجاوز حاجز الـ3 دنانير كويتية على أساس أسبوعي.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب نحو 42.75 دينار كويتي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر انتشارا نحو 48.85 دينار كويتي.

وبلغ سعر عيار 22 نحو 44.775 دينار كويتي.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سجل سعر عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 42.75 دينار كويتي.

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 36.625 دينار كويتي.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 28.5 دينار كويتي.

سعر عيار 12

وبلغ سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 24,425 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب نحو 1519 دينار كويتي.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 341.9 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب  بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4946 دولار.

سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
