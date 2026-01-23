سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 23-1-2026

ارتفع سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الجمعة الموافق 23-1-2026؛ على مستوي محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يرتفع في الكويت

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في الكويت زيادة طفيفة لم تجاوز حاجز الـ3 دنانير كويتية على أساس أسبوعي.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب نحو 42.75 دينار كويتي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر انتشارا نحو 48.85 دينار كويتي.

وبلغ سعر عيار 22 نحو 44.775 دينار كويتي.

سجل سعر عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 42.75 دينار كويتي.

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 36.625 دينار كويتي.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 28.5 دينار كويتي.

سعر عيار 12

وبلغ سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 24,425 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب نحو 1519 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 341.9 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4946 دولار.