الذهب يحطم الأرقام.. وشعبة الذهب تكشف عن مفاجآت الأيام المقبلة
ندوة «نقد النقد الأدبي» تفتح نقاشًا حول مستقبل الناقد في العصر الرقمي بمعرض الكتاب
مؤلف السيد في حقل الأدب: تأثير صبري موسى تجاوز جيله إلى الأجيال اللاحقة
زحمة حدائق الأهرام تصل البرلمان.. نائبة تقترح تحويل المنطقة إلى حي منفصل
باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
رحلة تنوير وذاكرة أمة.. رموز الفكر والسياسة يناقشون دور الأهرام في تشكيل العقل المصري عبر 150 عامًا
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تبدأ تدريب الروبوتات سرا.. أول روبوت فاخر يرتدي ملابس ذهبية.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء
جو كول: محمد صلاح قد ينهي مسيرته بشكل خيالي مع ليفربول في حالتين
إنفوجراف| طريقة استخراج كارت اشتراك المترو الذكي
800 ألف دولار.. تفاصيل خطف بيراميدز صفقة سوبر من الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة
قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استمر تصاعد سعر الذهب في مصر لليوم الثاني على التوالي وتحديدا مع أول تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 23-1-2026 على مستوي محلات الصاغة.

الذهب يرتفع

وسجل سعر الذهب مساء اليوم 25 جنيها جديدة في بداية تعاملات مساء اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

صعود جديد

وخلال تعاملات أمس وحتى قبل قليل من بدء التداولات سجل سعر جرام الذهب زيادة بلغت ما يقارب من 75 جنيها في المتوسط.

وكسر معدل صعود الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي قبل قليل نحو  300 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في اخر تحديث له منذ قليل نحو  6570 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7508 جنيهات للبيع و7542 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6570 جنيها للبيع و 6600 جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم الخميس

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو  5631 جنيها للبيع و5657 جنيها للشراء.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4380 جنيها للبيع و4400 جنيه للشراء.

الذهب يقترب من أدنى مستوياته مع انحسار التوترات التجارية وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5256 ألف جنيه للبيع و52.8 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  4940 دولارا للبيع و4941 دولارا للشراء.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر أوقية الذهب اليوم

