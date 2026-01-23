سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 23-1-2026

استمر تصاعد سعر الذهب في مصر لليوم الثاني على التوالي وتحديدا مع أول تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 23-1-2026 على مستوي محلات الصاغة.

الذهب يرتفع

وسجل سعر الذهب مساء اليوم 25 جنيها جديدة في بداية تعاملات مساء اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

صعود جديد

وخلال تعاملات أمس وحتى قبل قليل من بدء التداولات سجل سعر جرام الذهب زيادة بلغت ما يقارب من 75 جنيها في المتوسط.

وكسر معدل صعود الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي قبل قليل نحو 300 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في اخر تحديث له منذ قليل نحو 6570 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7508 جنيهات للبيع و7542 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6570 جنيها للبيع و 6600 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5631 جنيها للبيع و5657 جنيها للشراء.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4380 جنيها للبيع و4400 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5256 ألف جنيه للبيع و52.8 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4940 دولارا للبيع و4941 دولارا للشراء.