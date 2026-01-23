قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سؤال برلماني بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين
نقل محمد صبحي للمستشفى بسبب وعكة صحية.. تفاصيل
الإسماعيلية.. وفاة أم وإصابة أب بحروق في انفجار بطارية سكوتر كهربائي
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026
التاريخ لا ينسى.. فيفا وكاف يتجاهلان تهنئة السنغال بالفوز بأمم أفريقيا| تفاصيل
وزير السياحة يبحث مع WTTC تنمية الحركة الوافدة لمصر من أمريكا اللاتينية
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
فتحي سند: يجب على اتحاد الكرة وضع قواعد لتنظيم قطاعات الناشئين
صور تذكارية| ساندرلاند يكرم نجوم كأس أمم إفريقيا 2025
إيجار مدعوم 5 سنوات.. مقترح لحل أزمة سكن الشباب المقبل على الزواج
قوات الاحتلال تنفذ غارتين على طريق بعلبك شرقي لبنان
537 مقدم خدمة صحية متعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يناير 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الجنيه الذهب
محمد صبيح

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة، حيث زاد سعر الجنيه الذهب بنحو 840 جنيهًا، بعدما سجل اليوم 52.640 ألف جنيه مقابل 51.800 ألف جنيه أمس، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المتداولة دون احتساب المصنعية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

عيار 24:

سعر البيع: 7520 جنيهًا

سعر الشراء: 7485 جنيهًا

عيار 22:

سعر البيع: 6895 جنيهًا

سعر الشراء: 6860 جنيهًا

سعر عيار 21

سعر البيع: 6580 جنيهًا

سعر الشراء: 6550 جنيهًا

عيار 18:

سعر البيع: 5640 جنيهًا

سعر الشراء: 5615 جنيهًا

عيار 14:

سعر البيع: 4385 جنيهًا

سعر الشراء: 4365 جنيهًا

عيار 12:

سعر البيع: 3760 جنيهًا

سعر الشراء: 3745 جنيهًا

الأونصة (بالجنيه):

سعر البيع: 233,900 جنيه

سعر الشراء: 232,830 جنيه

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 52,640 جنيهًا

سعر الشراء: 52,400 جنيه

الأونصة بالدولار:

4911.90 دولار

سعر الذهب الان

سجل عيار 24، الأعلى من حيث درجة النقاء، اليوم سعر 7520 جنيهًا للبيع و7485 جنيهًا للشراء داخل محلات الصاغة.

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6895 جنيهًا للبيع مقابل 6860 جنيهًا للشراء، مواصلًا تداوله ضمن نطاقه السعري المعتاد.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، فقد سجل اليوم 6580 جنيهًا للبيع و6550 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 18 سعر 5640 جنيهًا للبيع مقابل 5615 جنيهًا للشراء، ويعد من الأعيرة الشائعة في المشغولات الذهبية الحديثة.

فيما بلغ سعر عيار 14 نحو 4385 جنيهًا للبيع و4365 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 12 سعر 3760 جنيهًا للبيع و3745 جنيهًا للشراء.

وعلى مستوى الجنيه الذهب، سجل اليوم 52,640 جنيهًا للبيع و52,400 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر الأونصة عالميًا نحو 4911.90 دولار.

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
