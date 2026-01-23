تحذير رسمي من شعبة الذهب: لا تشتروا المشغولات من مصادر مجهولة

في ظل تزايد الإقبال على شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للادخار، تتصاعد التحذيرات الرسمية من مخاطر التعامل مع مصادر غير معتمدة، وفي هذا السياق، شدد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، على ضرورة التزام المواطنين بالشراء من الأسواق المعروفة والجهات الخاضعة للرقابة، حفاظًا على أموالهم وضمانًا لجودة المشغولات الذهبية المتداولة في السوق المحلي.

دعوة للمواطنين للالتزام بالأسواق المعتمدة تجنبا للغش

حذّر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، المواطنين من الانسياق وراء شراء المشغولات الذهبية من مصادر غير موثوقة، مؤكدًا أن التعامل مع الجهات الرسمية والمعتمدة هو السبيل الوحيد لضمان سلامة وجودة الذهب والحفاظ على حقوق المستهلكين.

مصلحة الدمغة الجهة المختصة بفحص الذهب

وأوضح واصف، أن مصلحة الدمغة والموازين تمتلك الإمكانيات الفنية والأدوات المعتمدة التي تمكنها من فحص المشغولات الذهبية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، سواء من خلال مقرها الرئيسي بمنطقة الجمالية أو عبر فروعها المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

أسواق معروفة ورقابة مستمرة

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن انتشار بعض حالات الغش في الأسواق يستوجب توخي الحذر والشراء فقط من محال وأسواق معروفة تخضع لرقابة دورية ومستمرة، مشددًا على أهمية الابتعاد عن المصادر العشوائية أو غير المرخصة التي قد تعرض المواطنين لخسائر مادية.

الإبلاغ الفوري عن أي اشتباه

وأكد على أنه في حال وجود أي شكوك تتعلق بجودة أو عيار المشغولات الذهبية، يجب على المواطنين التوجه فورًا إلى مصلحة الدمغة أو الإبلاغ عبر الخط الساخن التابع لها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق من سلامة المشغولات.

الدولة تحسم المخالفات وتحمي حقوق المستهلك

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تتعامل بحزم مع المخالفين، حيث يتم رد قيمة المشغول للمواطن المتضرر، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد التاجر المخالف، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على حقوقه كاملة.