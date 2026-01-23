شعبة الذهب تحذر من شراء المصوغات بمصادر غير موثوقة

حذر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، المواطنين من الانسياق وراء شراء المشغولات الذهبية من مصادر غير موثوقة، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لضمان سلامة الذهب الرجوع للجهات الرسمية المختصة.



وأوضح واصف، خلال تصريحات ببرنامج «شكل تاني» على قناة صدى البلد2، أن مصلحة الدمغة والموازين تمتلك الأدوات الفنية اللازمة لاختبار الذهب والتأكد من مطابقته للمواصفات، سواء من خلال مقرها بالجمالية أو عبر فروعها بالمحافظات.



وأشار إلى أن انتشار بعض حالات الغش يستوجب الشراء من أسواق معروفة تخضع لرقابة مستمرة، لافتًا إلى أن أي اشتباه في جودة المشغولات الذهبية يجب الإبلاغ عنه فورًا عبر الخط الساخن لمصلحة الدمغة.



وأكد رئيس شعبة الذهب أن الدولة تتعامل بحسم مع المخالفين، حيث يتم رد قيمة المشغول للمواطن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد التاجر، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على حقوقه كاملة.