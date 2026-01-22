قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا

الذهب
الذهب
محمد البدوي

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن تحقيق أسعار الذهب ارتفاعًا غير مسبوق منذ بداية العام الجديد، حيث سجلت زيادة تقدر بنحو 13.5% خلال 22 يومًا فقط من عام 2026، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًا جديدًا في سوق الذهب.

أسعار الذهب على المستوى العالمي

وأوضح ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة MBC مصر، أن أسعار الذهب على المستوى العالمي واصلت الصعود، لتسجل اليوم نحو 4930 دولارًا للأوقية، في ظل حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي عالميًا وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.


وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن هذا الارتفاع انعكس بشكل مباشر على السوق المحلية، حيث تلامس سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 6600 جنيه، وهو أعلى سعر يصل إليه العيار الأكثر تداولًا في مصر.

ولفت إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار الذهب ترجع إلى عدة عوامل، أبرزها التوترات الجيوسياسية العالمية، وتراجع الثقة في بعض الأدوات الاستثمارية التقليدية، إلى جانب ارتفاع الطلب العالمي على الذهب، فضلًا عن تأثر السوق المحلية بتحركات الأسعار العالمية وسعر صرف العملات.

استمرار التذبذب في الأسعار

وأكد ميلاد أن سوق الذهب يشهد حالة من الترقب خلال الفترة المقبلة، متوقعًا استمرار التذبذب في الأسعار، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر عند اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، ومتابعة تطورات السوق أولًا بأول.

