صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآالة حادة بتظاهرة للأكراد
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
أجبروه على تدخين السجائر .. أب يستغيث ويطالب بإسقاط حضانة نجله
انتهى زمن الصبر .. ائتلاف صومالي بقيادة أوجادين يعلن التمرد ضد إثيوبيا
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 22 يناير 2026 (آخر تحديث)
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة قفزة تاريخية جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس 22 يناير 2026، مسجلة مستويات غير مسبوقة لم تصل إليها من قبل، في ظل تصاعد حاد في الطلب المحلي وتزامن ذلك مع موجة صعود قوية في الأسواق العالمية، ما دفع المعدن الأصفر إلى تسجيل أرقام قياسية أربكت حسابات المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
 

عاودت أسعار الذهب في مصر الارتفاع بقوة، ليقفز جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 6600 جنيه لأول مرة في تاريخه، بعدما كان يتداول عند 6470 جنيهًا، محققًا زيادة مفاجئة بلغت 130 جنيهًا في لمح البصر، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة الصعود واشتداد الضغوط الشرائية داخل السوق.
 

وجاء هذا الارتفاع الحاد ليؤكد أن الذهب بات مهيأً لقفزات أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة الترقب وعدم اليقين في الأسواق، وهو ما دفع الكثيرين إلى التحوط بالذهب باعتباره الملاذ الآمن الأول.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7542.75 جنيهًا، ليواصل احتفاظه بمكانته كأعلى الأعيرة من حيث النقاء والجودة، وهو ما يجعله الخيار المفضل لشريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6600 جنيه، ليظل العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، والمرجع الأساسي لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومتطلبات الزواج، ما يمنحه ثقلًا خاصًا في معادلة العرض والطلب.

أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5657.7 جنيه، مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لانخفاض تكلفته نسبيًا وتنوع تصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا لاقتناء المشغولات الذهبية الحديثة بأسعار أقل.
 

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4400 جنيه، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن النفيس.

قفزة الجنيه الذهب تثير القلق

قفز سعر الجنيه الذهب إلى نحو 51600 جنيه، محققًا زيادة كبيرة بلغت 1040 جنيهًا دفعة واحدة، ليعكس حجم الارتفاع العنيف الذي تشهده السوق. 

ويظل الجنيه الذهب من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا مقارنة بالمشغولات.
 

أداء الذهب في الأسواق العالمية

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس 22 يناير 2026، مدفوعة باستمرار التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار الأمريكي، إلى جانب توقعات متزايدة بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وتجاوز سعر الذهب في المعاملات الفورية حاجز 4900 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ، في قفزة وصفت بأنها غير مسبوقة، بالتزامن مع تسجيل الفضة والبلاتين مستويات قياسية جديدة، ما يعكس حالة من القلق العالمي واتجاه المستثمرين بقوة نحو المعادن النفيسة.

سعر الذهب

سعر الذهب الان

سعر عيار 21 اليوم

