نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

شهد سعر الذهب اليوم الخميس 22 يناير 2026 حالة من التراجع العالمي الجديد، انعكست بشكل مباشر على محلات الصاغة في مصر، بعد موجة صعود قوية سجلها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، وسط متابعة مكثفة من المواطنين والمستثمرين لحركة الأسعار باعتبار الذهب ملاذًا آمنًا ووسيلة رئيسية للادخار وحفظ القيمة.



سعر الذهب اليوم

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم انخفاضًا جديدًا خلال منتصف التعاملات، حيث تراجع سعر الأونصة بنسبة 0.2% ليسجل نحو 4825.22 دولارًا، وفقًا لوكالة رويترز، وهو ما ساهم في تهدئة موجة الارتفاع التي سيطرت على الأسواق مؤخرًا، ودفع الأسعار المحلية إلى الاستقرار ثم التراجع الطفيف في بعض الأعيرة.



سعر الذهب اليوم الخميس 22 يناير 2026

محليًا، لم يشهد سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات تغيرات كبيرة داخل محلات الصاغة، بعد الارتفاع الحاد الذي سجله جرام الذهب عيار 21 أمس بنحو 500 جنيه دفعة واحدة، إلا أن التحديثات المسائية أظهرت تراجعًا نسبيًا مقارنة بأعلى سعر تم تسجيله.



سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب اليوم لعيار 24 خلال منتصف التعاملات نحو 7600 جنيه للجرام في بعض التعاملات، بينما أظهرت متوسطات أسعار الصاغة استقرار السعر عند مستوى 7390 جنيهًا للبيع و7365 جنيهًا للشراء، دون احتساب المصنعية، والتي تتراوح عادة بين 100 و150 جنيهًا للجرام حسب كل تاجر ومكان البيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم بالمصنعية

يظل سعر الذهب اليوم لعيار 21 هو الأكثر بحثًا وتداولًا بين المواطنين، حيث سجل الجرام نحو 6650 جنيهًا في بعض التعاملات، قبل أن تُظهر التحديثات الأخيرة تراجعه من أعلى سعر بنحو 75 جنيهًا، ليستقر متوسط السعر عند 6465 جنيهًا للبيع و6445 جنيهًا للشراء بدون مصنعية.

وعند إضافة المصنعية، يتراوح سعر البيع للمستهلك بين 6565 و6615 جنيهًا تقريبًا، بحسب قيمة المصنعية المضافة من تاجر لآخر.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر الذهب اليوم لعيار 18، فقد سجل نحو 5700 جنيه في بداية التعاملات، قبل أن يتراجع متوسط السعر بمحلات الصاغة إلى 5540 جنيهًا للبيع و5525 جنيهًا للشراء، مع إضافة مصنعية تتراوح بين 100 و150 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

شهد الجنيه الذهب تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض بنحو 600 جنيه مقارنة بأعلى مستوى له أمس ، ليستقر سعر الذهب اليوم للجنيه الذهب عند 51720 جنيهًا للبيع و51560 جنيهًا للشراء، بعد أن كان قد سجل مستويات تجاوزت 53300 جنيه في وقت سابق.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24: 7390 جنيهًا للبيع – 7365 جنيهًا للشراء

عيار 22: 6775 جنيهًا للبيع – 6750 جنيهًا للشراء

عيار 21: 6465 جنيهًا للبيع – 6445 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5540 جنيهًا للبيع – 5525 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4310 جنيهًا للبيع – 4295 جنيهًا للشراء

عيار 12: 3695 جنيهًا للبيع – 3685 جنيهًا للشراء

الأونصة بالجنيه: 229810 جنيهًا للبيع – 229100 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 4828.12 دولار

لماذا يختلف سعر الذهب؟

يرجع اختلاف سعر الذهب اليوم بين التحديثات إلى سرعة تغير الأسعار عالميًا، واختلاف توقيتات النشر، إلى جانب تفاوت أسعار المصنعية والضريبة من تاجر لآخر، فضلًا عن تأثير العرض والطلب داخل السوق.

الذهب للادخار وليس للمضاربة

من جانبه، أكد هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن الذهب يظل وسيلة آمنة لحماية الأموال وليس أداة للمضاربة اليومية. وأوضح أن المستهلك الذكي يتعامل مع الذهب باعتباره مخزنًا للقيمة على المدى المتوسط والطويل، وليس وسيلة لتحقيق مكاسب سريعة.

مخاطر متابعة أسعار الذهب لحظة بلحظة

حذر ميلاد من الانسياق وراء متابعة سعر الذهب اليوم بشكل لحظي بهدف البيع السريع، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يفقد الذهب دوره الأساسي كملاذ آمن، ويحول عملية الادخار إلى حالة من القلق والتوتر النفسي المستمر.

الزمن هو الرابح الحقيقي

وشدد على أن الذهب، رغم التراجعات المؤقتة، يعاود الصعود على المدى الطويل، مؤكدًا أن الزمن هو العامل الحاسم في تحقيق المكاسب، وأن الصبر على الاستثمار في الذهب يضمن حماية المدخرات بعيدًا عن تقلبات السوق اليومية.

تحديثات مستمرة لأسعار الذهب

يظل سعر الذهب اليوم محل اهتمام واسع من المواطنين، سواء بغرض الاستثمار أو الادخار أو الشراء للزينة، وسط توقعات باستمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، في ظل المتغيرات العالمية وتحركات الدولار وأسعار الفائدة.