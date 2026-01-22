قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
رسميا.. توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام بمشاركة الرئيس الأمريكي
موصلناش للمونديال بالصدفة.. تصريحات نارية لحسام حسن في المؤتمر الصحفي
هدف السنغال مشكوك فيه.. حسام حسن يكشف كواليس أمم إفريقيا
الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم
مصر والصين تبحثان فرص التعاون في صناعة المركبات الكهربائية
أخبار العالم

تراجع طفيف في أسعار الذهب بعد بلوغه قمة تاريخية مع انحسار التوترات حول جرينلاند

الذهب
الذهب
أ ش أ

 تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، بعد أن لامست مستوى قياسياً غير مسبوق قرب 4,900 دولار للأوقية وذلك مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة عقب تهدئة الرئيس دونالد ترامب لهجته بشأن فرض رسوم جمركية مرتبطة بالتوترات حول جرينلاند.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4,799.55 دولار للأوقية بعدما كان قد سجل مستوى قياسياً عند 4,888.1 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.8% إلى 4,801.75 دولار للأوقية؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكان المعدن الأصفر قد قفز بقوة، امس الأربعاء، مدفوعاً بتصاعد المخاطر الجيوسياسية على خلفية الخلاف عبر الأطلسي بشأن جرينلاند، والتهديدات الامريكية بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية، ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

ودفعت موجة الصعود هذا الأسبوع بأسعار الذهب إلى الاقتراب من الحاجز النفسي البالغ 5,000 دولار للأوقية، مع سعي المستثمرين للتحوط من حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.

غير أن هذا الزخم تراجع بعد تصريحات أدلى بها ترامب خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أكد فيها أنه لن يمضي قدماً في فرض الرسوم الجمركية، كما استبعد استخدام القوة في النزاع حول الإقليم الدنماركي، مشيراً إلى أن التوصل إلى «إطار اتفاق» بات وشيكاً، بما يسهم في تهدئة التوترات مع حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال ترامب: «إنه اتفاق طويل الأمد، بل الاتفاق الأطول أمداً يضع الجميع في موقع جيد للغاية، لا سيما في ما يتعلق بالأمن والمعادن».

وساهم أيضاً التحسن الطفيف في أداء الدولار الأمريكي في الضغط على أسعار الذهب خلال جلسة الخميس، إذ ارتفع مؤشر الدولار بشكل هامشي بعد مكاسب بلغت 0.1% في الجلسة السابقة، ما قلل من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.

تراجعت أسعار الذهب التعاملات الآسيوية الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية التوترات حول جرينلاند

