تراجع طفيف في أسعار الذهب بعد بلوغه قمة تاريخية مع انحسار التوترات حول جرينلاند

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، بعد أن لامست مستوى قياسياً غير مسبوق قرب 4,900 دولار للأوقية وذلك مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة عقب تهدئة الرئيس دونالد ترامب لهجته بشأن فرض رسوم جمركية مرتبطة بالتوترات حول جرينلاند.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4,799.55 دولار للأوقية بعدما كان قد سجل مستوى قياسياً عند 4,888.1 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.8% إلى 4,801.75 دولار للأوقية؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكان المعدن الأصفر قد قفز بقوة، امس الأربعاء، مدفوعاً بتصاعد المخاطر الجيوسياسية على خلفية الخلاف عبر الأطلسي بشأن جرينلاند، والتهديدات الامريكية بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية، ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

ودفعت موجة الصعود هذا الأسبوع بأسعار الذهب إلى الاقتراب من الحاجز النفسي البالغ 5,000 دولار للأوقية، مع سعي المستثمرين للتحوط من حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.

غير أن هذا الزخم تراجع بعد تصريحات أدلى بها ترامب خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أكد فيها أنه لن يمضي قدماً في فرض الرسوم الجمركية، كما استبعد استخدام القوة في النزاع حول الإقليم الدنماركي، مشيراً إلى أن التوصل إلى «إطار اتفاق» بات وشيكاً، بما يسهم في تهدئة التوترات مع حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال ترامب: «إنه اتفاق طويل الأمد، بل الاتفاق الأطول أمداً يضع الجميع في موقع جيد للغاية، لا سيما في ما يتعلق بالأمن والمعادن».

وساهم أيضاً التحسن الطفيف في أداء الدولار الأمريكي في الضغط على أسعار الذهب خلال جلسة الخميس، إذ ارتفع مؤشر الدولار بشكل هامشي بعد مكاسب بلغت 0.1% في الجلسة السابقة، ما قلل من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.