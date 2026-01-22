ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

مازالت أسعار الذهب تشهد ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة وسط توقعات بزيادة أسعار الذهب خلال الأشهر القليلة المقبلة حيث من المتوقع ان يتخطى سعر جرام الذهب عيار 21 ال7000 جنيها قريباً.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الخميس 22 يناير2026 وسعر الجنيه الذهب ..

أسعار الذهب اليوم الخميس 22 يناير 2026

عيار الذهب سعر البيع (جنيه) سعر الشراء (جنيه) عيار 24 7,415 7,385 عيار 22 6,800 6,770 عيار 21 6,490 6,460 عيار 18 5,565 5,535 عيار 14 4,325 4,305 عيار 12 3,710 3,690 الجنيه الذهب 51,920 51,680 الأونصة (جنيه) 230,700 229,635 الأونصة (دولار) 4,828.35 دولار —





سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب هو الأكثر انتشاراً و طلبا في حالة الرغبة في استثمار أموالك في المعدن الأصفر مع مصنعية اقل، حيث يزن الجنيه الذهب ٨ جرام و هو من عيار ٢١ ،، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم 51920 جنيه .



عيار 21 سيتخطى7000 في فبراير

قال علاء السنوسي عضو شعبة الذهب ، إن سعر جرام الذهب عيار 21 أصبح بـ 6510 جنيهات، وهناك زيادات في أسعار الذهب بشكل يومي، وزيادات أخرى في أسعار الفضة.

وأكد علاء السنوسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة “المحور”: "الذهب هو الملاذ الأمن للادخار، ولو حد اشترى النهارده ذهب وباع بكره؛ بيكسب، نظرا للارتفاعات المستمرة في أسعاره".

وواصل علاء السنونسي: "ما زالت هناك زيادات وارتفاعات في أسعار الذهب، وأنصح المواطنين أنه بعد شراء الذهب، يجب الاحتفاظ به لفترة؛ لأنه يحافظ على قيمة الأموال".

وأكمل علاء السنونسي: "عيار الـ 21 هيعدي الـ 7000 جنيه خلال شهر فبراير المقبل".

