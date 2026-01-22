ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

مازالت أسعار الذهب تشهد ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة وسط توقعات بزيادة أسعار الذهب خلال الأشهر القليلة المقبلة حيث من المتوقع ان يتخطى سعر جرام الذهب عيار 21 ال7000 جنيها قريباً.
ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الخميس 22 يناير2026 وسعر الجنيه الذهب ..
أسعار الذهب اليوم الخميس 22 يناير 2026
|عيار الذهب
|سعر البيع (جنيه)
|سعر الشراء (جنيه)
|عيار 24
|7,415
|7,385
|عيار 22
|6,800
|6,770
|عيار 21
|6,490
|6,460
|عيار 18
|5,565
|5,535
|عيار 14
|4,325
|4,305
|عيار 12
|3,710
|3,690
|الجنيه الذهب
|51,920
|51,680
|الأونصة (جنيه)
|230,700
|229,635
|الأونصة (دولار)
|4,828.35 دولار
|—
سعر الجنيه الذهب اليوم
الجنيه الذهب هو الأكثر انتشاراً و طلبا في حالة الرغبة في استثمار أموالك في المعدن الأصفر مع مصنعية اقل، حيث يزن الجنيه الذهب ٨ جرام و هو من عيار ٢١ ،، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم 51920 جنيه .
عيار 21 سيتخطى7000 في فبراير
قال علاء السنوسي عضو شعبة الذهب ، إن سعر جرام الذهب عيار 21 أصبح بـ 6510 جنيهات، وهناك زيادات في أسعار الذهب بشكل يومي، وزيادات أخرى في أسعار الفضة.
وأكد علاء السنوسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة “المحور”: "الذهب هو الملاذ الأمن للادخار، ولو حد اشترى النهارده ذهب وباع بكره؛ بيكسب، نظرا للارتفاعات المستمرة في أسعاره".
وواصل علاء السنونسي: "ما زالت هناك زيادات وارتفاعات في أسعار الذهب، وأنصح المواطنين أنه بعد شراء الذهب، يجب الاحتفاظ به لفترة؛ لأنه يحافظ على قيمة الأموال".
وأكمل علاء السنونسي: "عيار الـ 21 هيعدي الـ 7000 جنيه خلال شهر فبراير المقبل".