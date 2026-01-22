مفاجأة فى الأسعار.. تراجع الذهب في مستهل التعاملات اليوم

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلية اليوم، الخميس 22 يناير 2026، متأثرة بالهبوط العالمي للمعدن الأصفر، حيث خسر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – نحو 110 جنيهات مقارنة بمستهل التعاملات المسائية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر خلال ختام التعاملات ما يلي:

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24:

بيع: 7360 جنيهًا

شراء: 7315 جنيهًا

عيار 22:

بيع: 6745 جنيهًا

شراء: 6705 جنيهات

عيار 21 (الأكثر انتشارًا):

بيع: 6440 جنيهًا

شراء: 6400 جنيه

عيار 18:

بيع: 5520 جنيهًا

شراء: 5485 جنيهًا

عيار 14:

بيع: 4295 جنيهًا

شراء: 4265 جنيهًا

عيار 12:

بيع: 3680 جنيهًا

شراء: 3655 جنيها

سعر الجنيه الذهب:

بيع: 51,520 جنيه

شراء: 51,200 جنيه

سعر أوقية الذهب في مصر:

بيع: 228,920 جنيه

شراء: 227,500 جنيه

سعر الأونصة عالميًا:

4,795.01 دولار أمريكي

ويأتي هذا التراجع وسط حالة من الترقب في الأسواق، مع استمرار تأثر أسعار الذهب محليًا بتحركات السعر العالمي للمعدن الأصفر وسعر صرف العملات.