مفاجأة فى الأسعار.. تراجع الذهب في مستهل التعاملات اليوم

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلية اليوم، الخميس 22 يناير 2026، متأثرة بالهبوط العالمي للمعدن الأصفر، حيث خسر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – نحو 110 جنيهات مقارنة بمستهل التعاملات المسائية.
وسجلت أسعار الذهب في مصر خلال ختام التعاملات ما يلي:
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 24:
بيع: 7360 جنيهًا
شراء: 7315 جنيهًا
عيار 22:
بيع: 6745 جنيهًا
شراء: 6705 جنيهات
عيار 21 (الأكثر انتشارًا):
بيع: 6440 جنيهًا
شراء: 6400 جنيه
عيار 18:
بيع: 5520 جنيهًا
شراء: 5485 جنيهًا
عيار 14:
بيع: 4295 جنيهًا
شراء: 4265 جنيهًا
عيار 12:
بيع: 3680 جنيهًا
شراء: 3655 جنيها
سعر الجنيه الذهب:
بيع: 51,520 جنيه
شراء: 51,200 جنيه
سعر أوقية الذهب في مصر:
بيع: 228,920 جنيه
شراء: 227,500 جنيه
سعر الأونصة عالميًا:
4,795.01 دولار أمريكي
ويأتي هذا التراجع وسط حالة من الترقب في الأسواق، مع استمرار تأثر أسعار الذهب محليًا بتحركات السعر العالمي للمعدن الأصفر وسعر صرف العملات.