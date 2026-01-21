قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب.. لهذا السبب
عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية
محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين
سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026
خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب
اتحاد الدواجن: التصدير لن يرفع الأسعار محليا.. ولدينا فائض يتجاوز 20%
ترامب: نسعى إلى نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط
ترامب لن دعمنا.. البرلمان الأوروبي يدعو لتفعيل الدفاع المشترك لدول الناتو
اقتصاد

سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026

علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب، وتحركاته في الإمارات العربية المتحدة، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم دون مصنعية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 573.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 سجلت نحو 531 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  للجرام عيار 21 وصلت نحو 509 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت نحو 436.25 دراهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 337.50 درهم إمارتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 289.25 درهم إماراتي.

أسعار أوقية الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 17830 درهما إماراتيا.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 4072 درهما إماراتيا.

سعر الذهب عالميا 

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4853.43 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:
تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

