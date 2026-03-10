الحرس الوطني الكويتي: إسقاط 6 مسيرات بجنوب وشمال البلاد

أعلن الحرس الوطني الكويتي عن إسقاط 6 مسيرات بالمناطق الشمالية والجنوبية من البلاد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي العميد جدعان فاضل جدعان، فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم إسقاط 6 طائرات بدون طيار في مواقع تتولى قوات الحرس مسئولية تأمينها شمالي وجنوبي البلاد.

وقال جدعان، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

وأكد أن قوات الحرس الوطني، وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام، على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

ودعا جدعان الجميع إلى ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.

استهداف مواقع إسرائيلية

كما أعلن حزب الله عن استهدافه بالصواريخ مواقع إسرائيلية جنوب مدينة الخيام، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.