برنامج "صباح البلد" يستعرض فوائد الخس الصحية

استعرض برنامج "صباح البلد"، اليوم الفوائد العديدة للخس التي تجعله واحدًا من أبرز الخيارات الصحية في النظام الغذائي.

الخس ليس فقط خفيفًا ومنخفض السعرات الحرارية، بل يحتوي أيضًا على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الجسم بشكل عام.

فوائد الخس

خسارة الوزن

يُعتبر الخس خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يسعون لفقدان الوزن، حيث يحتوي على سعرات حرارية منخفضة ويعزز الشعور بالشبع بفضل الألياف والماء الذي يحتوي عليه.

تعزيز الهضم

الخس غني بالألياف التي تحفز حركة الأمعاء وتساعد في تجنب الإمساك والانتفاخ، مما يجعل الجهاز الهضمي يعمل بشكل أفضل.

صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي الخس على مكونات مثل فيتامين K وفيتامين C والبوتاسيوم، التي تعمل على تحسين الدورة الدموية وخفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

تحسين النوم ومحاربة الأرق

تمت الإشارة إلى أن الخس يحتوي على مادة "اللاكتوكاريوم" التي تساعد في تهدئة الأعصاب وتعزيز الاسترخاء، وبالتالي يمكن أن يساهم في تحسين نوعية النوم.

غذاء مثالي لمرضى السكري

بسبب محتواه المنخفض من الكربوهيدرات، يُعتبر الخس خيارًا جيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني، حيث يساعد في تحسين حساسية الأنسولين.

تعزيز صحة البشرة والشعر

الخس غني بفيتامين A الذي يساهم في تجديد خلايا الجلد ويعزز صحة الشعر.

تقوية المناعة والعظام

بفضل فيتامين C والكالسيوم وفيتامين K، يساعد الخس في تقوية جهاز المناعة وتحسين صحة العظام.