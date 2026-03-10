قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد
بعد زلزال الأهلي.. كهربا يتوعد والشريعي يناور والزمالك ينافس علي الدوري
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
توك شو

برنامج "صباح البلد" يستعرض فوائد الخس الصحية

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

استعرض برنامج "صباح البلد"، اليوم الفوائد العديدة للخس التي تجعله واحدًا من أبرز الخيارات الصحية في النظام الغذائي.

 الخس ليس فقط خفيفًا ومنخفض السعرات الحرارية، بل يحتوي أيضًا على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الجسم بشكل عام.

فوائد الخس

خسارة الوزن

يُعتبر الخس خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يسعون لفقدان الوزن، حيث يحتوي على سعرات حرارية منخفضة ويعزز الشعور بالشبع بفضل الألياف والماء الذي يحتوي عليه.

تعزيز الهضم

الخس غني بالألياف التي تحفز حركة الأمعاء وتساعد في تجنب الإمساك والانتفاخ، مما يجعل الجهاز الهضمي يعمل بشكل أفضل.

صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي الخس على مكونات مثل فيتامين K وفيتامين C والبوتاسيوم، التي تعمل على تحسين الدورة الدموية وخفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

تحسين النوم ومحاربة الأرق

تمت الإشارة إلى أن الخس يحتوي على مادة "اللاكتوكاريوم" التي تساعد في تهدئة الأعصاب وتعزيز الاسترخاء، وبالتالي يمكن أن يساهم في تحسين نوعية النوم.

غذاء مثالي لمرضى السكري

بسبب محتواه المنخفض من الكربوهيدرات، يُعتبر الخس خيارًا جيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني، حيث يساعد في تحسين حساسية الأنسولين.

تعزيز صحة البشرة والشعر

الخس غني بفيتامين A الذي يساهم في تجديد خلايا الجلد ويعزز صحة الشعر.

تقوية المناعة والعظام

بفضل فيتامين C والكالسيوم وفيتامين K، يساعد الخس في تقوية جهاز المناعة وتحسين صحة العظام.

فؤاد الخس مزايا الخس الخس للصحة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
فورد سوبر ديوتي
بسكويت العيد
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
