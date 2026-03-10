قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ناصر منسي يقترب من معادلة رقم عمرو زكي في مباراة الزمالك وإنبي

ناصر منسي
ناصر منسي
عبدالله هشام

يستعد فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام إنبي ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل المباراة المهمة، خاصة في ظل رغبة الزمالك في مواصلة المنافسة بقوة خلال الموسم الحالي، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وظهر عمرو زكي نجم الزمالك السابق على رأس قائمة الهدافين التاريخين لمباريات الزمالك وإنبي برصيد 5 أهداف بعد لعبه بقميص الفريقين.

وجاء يوسف أوباما لاعب الزمالك السابق في المركز الثاني برصيد 4 اهداف وخلفه ناصر منسي مهاجم الفريق الحالي الذي سجل 3 أهداف في شباك الفريق البترولي.

ويفصل ناصر منسي هدفين لمعادلة رقم عمرو زكي كهداف تاريخي للمباراة المرتقبة بين الزمالك وإنبي.

موعد مباراة الزمالك وإنبي 

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع إنبي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غدا الأربعاء، على ملعب استاد المقاولون العرب بمنطقة الجبل الأخضر.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين في جدول ترتيب الدوري، حيث يسعى الزمالك لحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز موقعه في جدول المسابقة قبل انطلاق المرحلة الحاسمة من الموسم.

ومن المنتظر أن تُنقل المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، التي خصصت استوديو تحليليًا يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أحداث اللقاء قبل انطلاقه وبعد نهايته

