في ذكراه.. قصة مرض حسين رياض بالشلل ورحيله
4 شهداء جراء انهيار مبانٍ متضررة من العدوان الإسرائيلي بغزة .. واعتقال 5 فلسطينيين شمال القدس
التعليم : 5 فبراير.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026
هام للمستأجرين.. هل من يملك شقة يحق له وحدة بديلة مدعومة؟
ريال مدريد في الصدارة وناد عربي فى التوب تن.. خريطة الأندية الأكثر مبيعا للقمصان عالميا في 2025
وزيرة الدفاع الأيرلندية تزور معبر رفح وتؤكد دعم الجهود الإنسانية في غزة
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الذهب يتراجع عالميا بعد تخطيه مستوى 4600 دولار

ولاء عبد الكريم

تراجعت أسعار الذهب، اليوم "الثلاثاء"، بعد يوم من اجتيازها مستوى 4600 دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 % إلى ‌4576.79 دولار للأوقية "الأونصة"، وكان قد سجل أمس مستوى قياسيا عند 4629.94 دولار.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط بنسبة 0.6 % إلى 4585.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.‌6 % إلى 83.​62 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 86.22 دولار أمس الاثنين.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 % إلى 2283.‌95 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له عند 2478.50 دولار في ⁠29 ديسمبر الماضي.

وتراجع البلاديوم 3.⁠7 % إلى 1774.44

الذهب اسعار الذهب سعر الذهب

