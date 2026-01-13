الذهب يتراجع عالميا بعد تخطيه مستوى 4600 دولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم "الثلاثاء"، بعد يوم من اجتيازها مستوى 4600 دولار للمرة الأولى على الإطلاق.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 % إلى 4576.79 دولار للأوقية "الأونصة"، وكان قد سجل أمس مستوى قياسيا عند 4629.94 دولار.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط بنسبة 0.6 % إلى 4585.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 % إلى 83.62 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 86.22 دولار أمس الاثنين.
وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 % إلى 2283.95 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر الماضي.
وتراجع البلاديوم 3.7 % إلى 1774.44