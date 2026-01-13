قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 آلاف صيدلية.. شعبة الأدوية تكشف موعد تطبيق منظومة التتبع الدوائي
ارتفاع كبير.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن
الأرصاد تحذر من طقس متقلب: شبورة كثيفة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة
الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط
حاول البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال
هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام
بيجو تقدم سيارتها 408 فاستباك الجديدة.. صور
دعاء الفجر لتسهيل الامتحان للأولاد.. بـ7 كلمات يفتح الله عليهم بالإجابات
آخر تطورات أزمة بنتايك مع الزمالك.. وكيله يكشف تفاصيل جديدة
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
محطة "تحيا مصر 1" بدمياط: أوناش عملاقة وتقنيات ذكية لخدمة التجارة العالمية| صور
اقتصاد

ارتفاع كبير.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرا، مسجلة مستويات تاريخية جديدة، في ظل ضغوط ناتجة عن بيانات أضعف من المتوقع لسوق العمل الأمريكي.

وساهمت هذه البيانات في تعزيز توقعات المستثمرين بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ خطوات لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي دعم الطلب على الذهب.

وفي الوقت نفسه، حظيت الأسعار بدعم إضافي من تنامي التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، مع تصاعد الاضطرابات في إيران، حيث أفادت تقارير بسقوط أكثر من 500 قتيل خلال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.


 

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 13 يناير  2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4596 دولار للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5233 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6105 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجل 6977 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 48.840 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

