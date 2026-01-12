قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
جنوى يكتسح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي
الأرصاد: استمرار الأمطار واضطراب الملاحة البحرية حتى الغد
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية
شبكة الحماية الاجتماعية.. سليمان وهدان يكشف عن أولويات العمل خلال الفترة القادمة للدولة
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 وخطواته وأسباب وقف الصرف
منخفض جوي السبب.. الأرصاد تحذر: الرمال والأتربة مستمرة غدا
علي الدين هلال: على البرلمان حل مشاكل المرتبات والمعاشات والأسعار والتضخم
منظمة الصحة العالمية: 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي
تغيير اللوائح يُتيح لنجم مانشستر سيتي الجديد المشاركة في نصف نهائي كأس الرابطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جماعي في أسعار الدولار بالبنوك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 12-1-2025، في جميع البنوك .

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاثنين 12 يناير 2025، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك قناة السويس 47.24 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في الشركة المصرفية العربية الدولية  47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

 

سعر الدولار في بنك مصر 47.22 جنيه للشراء – 47.12 جنيه للبيع

سعر الدولار في  العقاري المصري العربي 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك التجاري الدولي 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم  في بنك نكست 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 47.21 جنيه للشراء و47.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي الأول – مصر سجل 47.21 جنيه للشراء و 47.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية (IDB) 47.20 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد (UB) 47.20 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في في بنك التعمير والإسكان (HDB) 47.20 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الأهلي الكويتي (ABK) 47.16 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.20 جنيه للشراء – 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات (EBank) 47.20 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي (HSBC) 47.20 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول (CA) 47.19 جنيه للشراء و 47.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي التجاري (ADCB) 47.18 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الكويت الوطني (NBK) 47.18 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية (ALEXBANK) 47.17 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه أسعار الدولار اليوم الاثنين سعر صرف الدولار سعر الدولار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

المسقعة

طريقة عمل المسقعة القرديحي بمذاق احترافي

الجيوب الأنفية

مع موجة العواصف الترابية.. طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية

العواصف الترابية

مع العواطف الترابية.. علاقة غريبة بين الأسنان والجيوب الانفية

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد