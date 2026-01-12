أسعار الذهب اليوم الإثنين الآن في مصر

تواصل أسعار الذهب اليوم جذب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، في ظل المتابعة المستمرة لتحركات المعدن الأصفر داخل السوق المحلي، مع سعي الكثيرين لتحديد التوقيت الأنسب للشراء أو الادخار، باعتبار الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار الآمن في مصر على المدى الطويل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع حالة ترقب تسود الأسواق المحلية، انتظارا لتطورات الأسعار العالمية وحركة الأونصة المقومة بالدولار.

الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية



عيار 24 سجل 6985 جنيه للبيع و6960 جنيه للشراء

عيار 22 سجل 6400 جنيه للبيع و6380 جنيه للشراء

عيار 21 سجل 6110 جنيه للبيع و6090 جنيه للشراء

عيار 18 سجل 5235 جنيه للبيع و5220 جنيه للشراء

عيار 14 سجل 4075 جنيه للبيع و4060 جنيه للشراء

عيار 12 سجل 3490 جنيه للبيع و3480 جنيه للشراء

الأونصة سجلت 217190 جنيه للبيع و216480 جنيه للشراء

الجنيه الذهب سجل 48880 جنيه للبيع و48720 جنيه للشراء

سعر الأونصة عالميا بلغ 4605.51 دولار

أداء الذهب في السوق المحلي

تشهد سوق الذهب في مصر حالة من الحذر في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مع استمرار متابعة تطورات الأسعار محليا وعالميا.

ويواصل عيار 21 تصدره قائمة الأعيرة الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الأكثر انتشارا بين الأسر المصرية، لما يحققه من توازن بين السعر ومستوى الطلب.

سعر الذهب

أسعار الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في السوق المحلية ارتباطا وثيقا بحركة الأسعار العالمية، حيث ينعكس أي تغير في الأسواق الدولية بشكل مباشر على الأسعار داخل مصر، ما يؤدي إلى حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط.

وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه عام يميل نحو الارتفاع، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية أعلى محليا حال تجاوز الأونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

تراجع أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية

ورغم الاستقرار الحالي، سجلت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية، حيث فقد متوسط سعر جرام الذهب نحو 650 جنيها، في ظل حالة من الترقب والحذر التي سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين انتظارا لاتجاهات السوق العالمية خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب تحليل مؤسسة جولد بيليون، بدأ الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مستندا إلى المكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، بعدما سجل المعدن الأصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65%، وهو أعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، مدفوعا بالارتفاعات القوية في أسعار الذهب الفوري والعقود المستقبلية.