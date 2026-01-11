أقل سعر ذهب اليوم 11-1-2026

استمر ثبات سعر أدني أعيرة الذهب مع أول تداولات صباح اليوم الأحد الموافق 11-1-2026 في محلات الصاغة المصرية.

سعر أدني عيار ذهب

وجاء أدني سعر أعيرة الذهب وهو من عيار 14 الأقل قيمة داخل محلات تداول المشغولات الذهبية.

آخر تحديث لسعر عيار 14

بلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4010 جنيه للبيع و 4026 جنيه للشراء

الذهب يستقر

شهد سعر الذهب في داخل محلات الصاغة المصرية بمختلف أنواعها وفئاتها فقد أظهر استقرارا في معاملاتها داخل محلات الصاغة بدون أي تغيير.

صعود مسائي

ومع تداولات مساء أمس؛صعد سعر جرام الذهب بقيمة كسرت أكثر من 45 جنيه.

تحركات المعدن الأصفر

ويستمر تحرك الذهب على مدار الشهر الماضي وحتي بدء تعاملات اليوم فتارة يصعد بمعدلات تبلغ 40 جنيه في المتوسط ثم يهوى بمعدلات غير مسبوقة حيث فقد ما يقارب من 800 جنيه على الأقل في 4 أسابيع سابقة

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله متوسط سعر الذهب نحو 6015 جنيه.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6874 جنيه للبيع و 6902 جنيه للشراء

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6015 جنيه للبيع و 6040 جنيه للشراء

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 5155 جنيه للبيغ و 5177 جنيه للشراء

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4010 جنيه للبيع و 4026 جنيه للشراء\

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48.12 ألف جنيه للبيع و 48.32 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلي 4509 دولار للبيع و 4510 دولار للشراء

تداولات الذهب في السوق العالمية

واصلت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات اليوم في الأسواق الآسيوية، متراجعة عن مكاسب حادة سجلتها في مطلع الأسبوع، في ظل قوة الدولار الأمريكي التي ضغطت على شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس، وذلك قبيل صدور بيانات مهمة عن سوق العمل في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4,436.62 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 4,442.86 دولار للأوقية، مع اتجاه المتعاملين إلى جني الأرباح بعد موجة الارتفاعات الأخيرة.

وأدت قوة الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، حيث استقر مؤشر الدولار الأمريكي بعد جلستين متتاليتين من المكاسب؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.