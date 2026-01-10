قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية السورية: عملية محدودة في حلب لفرض القانون وحماية المدنيين
إصابة 4 مدنيين.. قسد تستهدف أحياء مدينة حلب السورية بالمسيرات
موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
طرود غامضة تصل إلى سكان تكساس.. السلطات تحذر: لا تفتحوها
صقيع وأجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس
8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها
الاشتباكات تجبر 155 ألف شخص على النزوح من الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
كواليس تجميد الأهلي حسم صفقة سوبر فى ميركاتو الشتاء
وزير الإسكان يتفقد مشروع "كوبري C19" والمدينة التراثية بالعلمين الجديدة
400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
محمد صلاح يطارد التاريخ في 2025 | فرصة الانفراد بالرقم القياسي أمام كوت ديفوار
أداء فردي استثنائي | ساديو ماني يصنع التاريخ في كأس أمم أفريقيا 2025
خدمات

عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم في مصر قفزة قوية ومفاجئة في محلات الصاغة مقارنة بأسعار الأمس، رغم توقف التداولات العالمية ودخول الأسواق في عطلة رسمية، نتيجة تزايد الطلب في السوق المحلي، بالتزامن مع نقص ملحوظ في المعروض من الذهب الخام، مع إغلاق عدد من محال تجارة الخام تزامنًا مع أعياد الميلاد.

سعر الذهب اليوم

وجاءت هذه القفزة مدفوعة بزيادة الطلب بعد ارتفاع حاد في سعر أونصة الذهب عالميًا، حيث سجلت مكاسب أسبوعية تجاوزت 3.4%، لتستقر عند مستوى يقارب 4510 دولارات للأونصة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السوق في مصر، ليتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز 6 آلاف جنيه، مسجلًا واحدة من أعلى مستوياته التاريخية.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

سعر الذهب اليوم يقفز بقوة 

رغم الإجازة وتوقف البورصات العالمية، واصل سعر الذهب في مصر صعوده القوي، مسجلًا زيادة تقدر بنحو 55 جنيهًا في سعر الجرام الواحد مقارنة بأسعار أمس، في حين قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 440 جنيهًا دفعة واحدة، ليصل إلى أعلى مستوى سجله خلال تعاملات اليوم.

هذه الزيادة المفاجئة أربكت حسابات الكثيرين، خاصة المقبلين على الشراء أو البيع، وأعادت الجدل حول ما إذا كان الوقت مناسبًا للدخول إلى سوق الذهب، أو انتظار موجة تصحيح محتملة خلال الأيام المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

وفقًا لآخر تحديث صادر عن محلات الصاغة، جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر بدون احتساب المصنعية على النحو التالي:

سعر الذهب

- سجل عيار 24 سعر بيع بلغ 6905 جنيهات، وسعر شراء 6880 جنيهًا
- وسجل عيار 22 سعر بيع 6330 جنيهًا، وسعر شراء 6305 جنيهات
- وسجل عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، سعر بيع 6040 جنيهًا، وسعر شراء 6020 جنيهًا
- وسجل عيار 18 سعر بيع 5175 جنيهًا، وسعر شراء 5160 جنيهًا
- وسجل عيار 14 سعر بيع 4025 جنيهًا، وسعر شراء 4015 جنيهًا
- وسجل عيار 12 سعر بيع 3450 جنيهًا، وسعر شراء 3440 جنيهًا

- أما الجنيه الذهب فقد سجل سعر بيع 48320 جنيهًا، وسعر شراء 48160 جنيهًا، بينما سجلت الأونصة محليًا 214705 جنيهات للبيع و213990 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر الأونصة عالميًا نحو 4509.81 دولار.

لماذا قفز سعر الذهب رغم الإجازة؟

اللافت في تحركات اليوم هو صعود الذهب محليًا رغم غياب التداولات الفعلية في الأسواق العالمية، وهو ما يعكس قوة العوامل المؤثرة على السوق، وعلى رأسها الارتفاع الحاد في سعر الذهب عالميًا خلال الجلستين الأخيرتين قبل الإجازة، مدعومًا بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن في ظل تصاعد غير مسبوق للتوترات الجيوسياسية.

وجاءت التطورات السياسية الأخيرة في فنزويلا لتشعل الأسواق، بعد الهجوم الأمريكي الذي أسفر عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو الحدث الذي هز الأسواق العالمية، ودفع المستثمرين إلى الهروب من الأصول عالية المخاطر، والاتجاه بقوة نحو الذهب باعتباره الملاذ الآمن التقليدي في أوقات الأزمات.

التوترات الجيوسياسية تشعل أسعار الذهب

تُعد الأزمة الأخيرة بين الولايات المتحدة وفنزويلا من أبرز المحركات الأساسية لصعود الذهب، حيث أثارت مخاوف واسعة بشأن الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وانعكاس ذلك على أسواق الطاقة والعملات، وهو ما عزز الطلب العالمي على الذهب بشكل ملحوظ.

سعر الذهب

الذهب يستفيد حاليًا من مزيج قوي من العوامل الداعمة، تشمل التوترات السياسية، وتراجع الثقة في الأصول الخطرة، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يعزز جاذبية المعدن الأصفر كأداة للتحوط وحفظ القيمة.

هل يستمر صعود الذهب أم يواجه تصحيحًا؟

رغم النظرة الإيجابية العامة تجاه الذهب، يشير خبراء إلى أن تحركات الأسعار لا تخلو من التقلبات، حيث تظهر بين الحين والآخر عمليات بيع لجني الأرباح، يعقبها تصحيح سعري محدود، بهدف تجميع الزخم الكافي لاستكمال موجة الصعود.

ويؤكد محللون أن الاتجاه العام للذهب لا يزال صاعدًا على المدى المتوسط، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، إلا أن السوق قد يشهد بعض التذبذبات قصيرة الأجل، وهو ما يتطلب من المستثمرين توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء التحركات اللحظية دون دراسة.

