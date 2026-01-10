نشرة الاقتصاد.. أسعار الذهب وفرص استثمارية بالعبور والعاشر وطيبة

رصدت "صدي البلد" أهم الموضوعات الاقتصادية خلال الأسبوع ومنها:

وافق مجلس الوزراء على مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة بقانون الايجار القديم لمدة ٣ اشهر



بروتوكول بين الكهرباء والعربية للتصنيع لتشغيل وصيانة الطاقة الشمسية على المباني



وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بالعبور والعاشر وطيبة الجديدة

أسعار الذهب محلياً وعالمياً بعد إطاحة رئيس فنزويلا

تراجعت أسعار النفط عقب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو

ارتفاع أسعار الذهب بعد إطاحة نيكولاس مادورو

ارتفعت اسعار الذهب عالميا مدعومة بتصريحات لمسؤولين في الفدرالي الأميركي باتجاه نحو خفض الفائدة، إلى جانب تصاعد التوترات في فنزويلا، ما زاد الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

تعرف على اسعار الذهب:

سعر أقل جرام ذهب اليوم 10-1-2025 الذهب يسجل صعودا جديدا.. وعيار 21 ارتفاع للمرة الثالثة مساء اليوم الجمعة 9-1-2026

الحكومه توافق على مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة بقانون الايجار القديم لمدة ٣ اشهر

وافق مجلس الوزراء على قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر

التفاصيل:

وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بالعبور والعاشر وطيبة الجديدة (تفاصيل)

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة من قطع الأراضي بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 15 يناير الجاري.

بروتوكول بين الكهرباء والعربية للتصنيع لتشغيل الطاقة الشمسية على المباني

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بهدف تأسيس شركة متخصصة في أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني في أنحاء الجمهورية،

تراجع في أسعار النفط بعد أزمة فنزويلا

تراجعت أسعار النفط ، في ظل تقييم المتعاملين لاحتمال زيادة إنتاج النفط الخام الفنزويلي عقب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو، ما عزّز التوقعات بوفرة المعروض العالمي هذا العام في وقت يشهد فيه الطلب ضعفاً.

