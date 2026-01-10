قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موقع صدى البلد ينعى والد الزميل محمود زيكا
نشرة الاقتصاد.. أسعار الذهب وفرص استثمارية بالعبور والعاشر وطيبة
غيابات منتخب مصر أمام كوت ديفوار.. كيف يدير حسام حسن الأزمة؟
شكاوى من صعوبة الأسئلة بأول أيام امتحانات نصف العام ببعض المحافظات
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفى بولاق الدكرور قبل شهر رمضان
7 محاذير.. ماذا قال حسام حسن للاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات؟
مصر ضد كوت ديفوار.. معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
نشرة الاقتصاد.. أسعار الذهب وفرص استثمارية بالعبور والعاشر وطيبة

روان ابو النجا
روان ابو النجا
ولاء عبد الكريم   -  
روان أبو النجا

رصدت "صدي البلد"  أهم الموضوعات الاقتصادية خلال الأسبوع ومنها:

  • وافق مجلس الوزراء على مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة بقانون الايجار القديم لمدة ٣ اشهر
     
  • بروتوكول بين الكهرباء والعربية للتصنيع لتشغيل وصيانة الطاقة الشمسية على المباني
  •  
  • وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بالعبور والعاشر وطيبة الجديدة 
  • أسعار الذهب محلياً وعالمياً بعد إطاحة رئيس فنزويلا
  • تراجعت أسعار النفط عقب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو

ارتفاع  أسعار الذهب بعد إطاحة نيكولاس مادورو

ارتفعت اسعار الذهب عالميا مدعومة بتصريحات لمسؤولين في الفدرالي الأميركي باتجاه نحو خفض الفائدة، إلى جانب تصاعد التوترات في فنزويلا، ما زاد الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

تعرف على اسعار الذهب:

https://youtube.com/shorts/677ddbFS16w

الحكومه توافق على  مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة بقانون الايجار القديم لمدة ٣ اشهر

وافق مجلس الوزراء على قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر

التفاصيل:

https://youtube.com/shorts/YBIa6ogEG28

وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بالعبور والعاشر وطيبة الجديدة (تفاصيل)

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة من قطع الأراضي بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 15 يناير الجاري.

https://youtube.com/shorts/CQmqAzfBGAk

بروتوكول بين الكهرباء والعربية للتصنيع لتشغيل  الطاقة الشمسية على المباني

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع،  مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بهدف  تأسيس شركة متخصصة في أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني في أنحاء الجمهورية،

https://youtube.com/shorts/36jvmWNQdkY

تراجع في أسعار النفط بعد أزمة فنزويلا 

تراجعت أسعار النفط ، في ظل تقييم المتعاملين لاحتمال زيادة إنتاج النفط الخام الفنزويلي عقب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو، ما عزّز التوقعات بوفرة المعروض العالمي هذا العام في وقت يشهد فيه الطلب ضعفاً.

https://youtube.com/shorts/677ddbFS16w

النفط الذهب اسعار الذهب اسعام الخام ترمب نيكولاس اعتقال فنزويلا خام برنت الايجار القديم الكهرباء الطاقه الشمسية وزير الاسكان طرح حزم موعد الطرح اماكن الوحدات اسعار الفضة الفائدة الدولار سعر جرام الذ

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

سموحة

فتح باب التقديم للجان الاستشارية الفنية

دوري الطائرة

الأهلي يصطدم بالطيران والجزيرة يواجه الزمالك في دوري الطائرة الممتاز

الاهلي

غيابات عديدة للاهلي امام فاركو في كأس عاصمة مصر

بالصور

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

