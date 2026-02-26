براءة الفنان شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، ببراءة الفنان شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة، بدائرة قسم قصر النيل.

تفاصيل القضية



وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية، أن القوة المتمركزة بالقرب من المتحف المصري بالتحرير اشتبهت في سيارة كان يستقلها الفنان شادي ألفونس، في أثناء مروره من كمين أمني في محيط ميدان التحرير.



كما، أنه خلال إيقاف السيارة التي كان يستقلها الفنان شادي ألفونس وتفتيشها عُثر بجوار المقعد على كيس يحتوي على مخدر المارجوانا.

وبمواجهته اعترف بملكيته للسيارة، وأفاد بأن زوجته كانت في ذلك التوقيت داخل إحدى الشركات القريبة من ميدان التحرير للتقديم على وظيفة.



وعقب ضبط الكيس المخدر تم اقتياد المتهم الفنان شادي ألفونس إلى قسم الشرطة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق التي تباشر التحقيقات.