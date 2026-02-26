رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور

تجري الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن البحيرة، تحقيقات موسعة بشأن مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام أحد الأشخاص بإلقاء سيدة في مياه إحدى الترع والتعدي عليها باستخدام عصا خشبية، وذلك بإحدى قرى مركز دمنهور بمحافظة محافظة البحيرة.





وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص الفيديو المتداول، والتحقق من مكان وزمان تصويره، وبيان ملابسات الواقعة، والتأكد من صحتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم حال ثبوت الواقعة.



وأكدت مصادر أمنية أن هذه التحركات تأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم نشره وتداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري مع أي وقائع من شأنها الإخلال بالأمن أو التعدي على المواطنين، حفاظًا على سلامتهم وتطبيقًا لأحكام القانون