خلال جولة مفاجئة.. محافظ البحيرة تقرر خفض تعريفة حافلات الشركات لـ5 جنيهات

فاجأت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ركاب إحدى حافلات النقل الجماعي التابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع مشروع النقل الداخلي، خلال جولتها الميدانية اليوم بمدينة دمنهور.

وحرصت محافظ البحيرة على الصعود إلى الحافلة وتهنئة الركاب بحلول شهر رمضان المعظم، متبادلةً معهم الحديث حول مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وخلال اللقاء، استمعت المحافظ باهتمام إلى مطالب الركاب، مؤكدة أن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

كما قررت الدكتورة المحافظ مساواة تعريفة تلك الحافلة بتعريفة مشروع النقل الداخلي التى تم تخفيضها مسبقًا، لتكون قيمتها 5 جنيهات، أسوةً بمركبات النقل الداخلي، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.

كما وجهت الدكتورة جاكلين الإدارة العامة للمرور بمراجعة الحالة الفنية لتلك المركبات بشكل كامل، للتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة وصلاحيتها لنقل الركاب، حفاظًا على أرواح المواطنين وضمان تقديم خدمة آمنة ومنضبطة.

و شددت المحافظ على ضرورة التزام الشركات المتعاقدة برفع كفاءة الحافلات وإجراء الصيانة الدورية لها، بما يضمن تقديم خدمة تليق بأهالي البحيرة.

وأكدت أنه لن يُسمح بأي تقصير يمس راحة المواطن أو جودة الخدمة المقدمة له، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق الانضباط، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز ثقة المواطن في الجهاز التنفيذي.