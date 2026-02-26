قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
خفقان النفس.. كيف تؤثر مشاهد العنف بمسلسلات رمضان على صحتنا النفسية؟
براءة الفنان شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة
معلومات الوزراء: 2.02 مليار دولار حجم سوق العقود الذكية عالميًا
مدرسة ثانوية ببني سويف تسحب التابلت من الطلاب كثيري الغياب وتحولهم "منازل"
فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروعات الثروة الحيوانية
فحوصات بلا توقف وصيانة دقيقة.. «النقل» تكشف كواليس التشغيل اليومي لسكك حديد مصر | مادة فيلمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزير يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء شركة لإدارة وتشغيل سفن تجارية تعمل بين موانئ مصر ودول شرق أفريقيا

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
حمادة خطاب

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين شركة القناة للتوكيلات الملاحية وشركة تراست للتجارة والنقل لإنشاء شركة مشتركة لإدارة وتشغيل سفن تجاريه ذات طبيعة خاصة تعمل على خط ملاحي بين موانئ جمهورية مصر العربية وموانئ دول شرق افريقيا لنقل الرؤوس الحيه والبضائع المصرية وحيث وقع البروتوكول كل من اللواء بحري/ محمد عبده كرار العضو المنتدب التنفيذي لشركه القناه للتوكيلات الملاحية و ا/ احمد محمد ابو خضره رئيس مجلس ادارة شركة تراست للتجارة والنقل    وحضر مراسم التوقيع كل من اللواء/ دكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء/ حسين الجزيري رئيس قطاع النقل البحري والدكتور /عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى واللواء/ محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر واللواء/ اشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

صرح الفريق مهندس كامل الوزير ان هذا التوقيع يأتي في إطار  تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بالعمل على تعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية مع دول القارة الأفريقية،  بالإضافة الى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الافريقية ومنها دول شرق افريقيا خاصة و ان  الربط مع الدول الافريقية في مختلف المجالات ومنها  مجالات النقل  تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التكامل القاري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

مضيفا ان هذه الشركة التي سيتم تأسيسها ستقوم بمهام  ادارة وتقديم الخدمات اللوجستية للسفن التجاريه ذات الطبيعة الخاصةوما يرتبط بها من انشطة مثل اعمال الوكالة الملاحية للسفن  ، وكذلك اعمال التخليص الجمركي للبضائع الصادرة او الواردة لهذه السفن بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية الداخلية بما في ذلك النقل والتخزين ، التنسيق مع الموانئ والجهات الجمركية والبيطرية والرقابية ، وكذا استقبال هذه السفن في ميناء سفاجا كمرحلة اولى على ان يسمح باستقبالها  بجميع موانئ البحر الاحمر في المستقبل القريب. 

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل شركة القناة للتوكيلات الملاحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد