الوزير يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء شركة لإدارة وتشغيل سفن تجارية تعمل بين موانئ مصر ودول شرق أفريقيا

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين شركة القناة للتوكيلات الملاحية وشركة تراست للتجارة والنقل لإنشاء شركة مشتركة لإدارة وتشغيل سفن تجاريه ذات طبيعة خاصة تعمل على خط ملاحي بين موانئ جمهورية مصر العربية وموانئ دول شرق افريقيا لنقل الرؤوس الحيه والبضائع المصرية وحيث وقع البروتوكول كل من اللواء بحري/ محمد عبده كرار العضو المنتدب التنفيذي لشركه القناه للتوكيلات الملاحية و ا/ احمد محمد ابو خضره رئيس مجلس ادارة شركة تراست للتجارة والنقل وحضر مراسم التوقيع كل من اللواء/ دكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء/ حسين الجزيري رئيس قطاع النقل البحري والدكتور /عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى واللواء/ محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر واللواء/ اشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

صرح الفريق مهندس كامل الوزير ان هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية مع دول القارة الأفريقية، بالإضافة الى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الافريقية ومنها دول شرق افريقيا خاصة و ان الربط مع الدول الافريقية في مختلف المجالات ومنها مجالات النقل تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التكامل القاري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

مضيفا ان هذه الشركة التي سيتم تأسيسها ستقوم بمهام ادارة وتقديم الخدمات اللوجستية للسفن التجاريه ذات الطبيعة الخاصةوما يرتبط بها من انشطة مثل اعمال الوكالة الملاحية للسفن ، وكذلك اعمال التخليص الجمركي للبضائع الصادرة او الواردة لهذه السفن بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية الداخلية بما في ذلك النقل والتخزين ، التنسيق مع الموانئ والجهات الجمركية والبيطرية والرقابية ، وكذا استقبال هذه السفن في ميناء سفاجا كمرحلة اولى على ان يسمح باستقبالها بجميع موانئ البحر الاحمر في المستقبل القريب.