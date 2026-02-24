هنفطر في المحطة.. حملة وزارة النقل لتوزيع 5 آلاف وجبة يوميًا بمترو الأنفاق

أطلقت وزارة النقل المصرية للعام السادس على التوالي حملة «هنفطر في المحطة» عبر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بالتنسيق مع بنك الطعام المصري، لتوزيع 5 آلاف وجبة خفيفة يوميًا لإفطار الصائمين داخل عدد من المحطات الرئيسية والتبادلية الأكثر كثافة بالخطين الأول والثاني، طوال شهر رمضان 1447 هـ / 2026.

وتأتي الحملة في إطار الدور المجتمعي للوزارة، وبتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وبمتابعة اللواء دكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس علي الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة المترو.

وتُنفذ المبادرة بمحطات كلية الزراعة ومحطة الشهداء ومحطة العتبة ومحطة أنور السادات ومحطة جمال عبد الناصر، حيث تُوزع الوجبات وقت أذان المغرب على الركاب داخل المحطات والقطارات، وتشمل زجاجة مياه وعصيرًا وبسكويتًا أو «ميني كرواسون».

توزيع نحو 150 ألف وجبة

وتهدف الحملة إلى توزيع نحو 150 ألف وجبة إفطار خفيفة على مدار أيام الشهر الكريم، في خطوة تستهدف دعم الركاب غير القادرين على الوصول إلى منازلهم قبل موعد الإفطار، وتخفيف مشقة التنقل خلال فترة الذروة المسائية في رمضان.