ترامب: أنا من يتخذ القرار بشأن إيران.. وأفضل الاتفاق لأن البديل سيء جدا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
حالة جوية نادرة.. تحذيرات عاجلة من الطقس خلال الساعات المقبلة
تعالد إيجابي بين الجونة والمقاولون العرب بالدوري
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لماذا أمر النبي بالسحور في رمضان للصائمين؟.. احذر تركه لـ 12 سببا
الأهلي يهزم سموحة بهدف نظيف ويعتلي صدارة الدوري مؤقتًا
ترامب يكشف حقيقة خلافه مع رئيس الأركان الأمريكي حول ضرب إيران
أخبار البلد

هنفطر في المحطة.. حملة وزارة النقل لتوزيع 5 آلاف وجبة يوميًا بمترو الأنفاق

حملة إفطار رمضان
حملة إفطار رمضان
حمادة خطاب

أطلقت وزارة النقل المصرية للعام السادس على التوالي حملة «هنفطر في المحطة» عبر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بالتنسيق مع بنك الطعام المصري، لتوزيع 5 آلاف وجبة خفيفة يوميًا لإفطار الصائمين داخل عدد من المحطات الرئيسية والتبادلية الأكثر كثافة بالخطين الأول والثاني، طوال شهر رمضان 1447 هـ / 2026.

وتأتي الحملة في إطار الدور المجتمعي للوزارة، وبتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وبمتابعة اللواء دكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس علي الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة المترو.

وتُنفذ المبادرة بمحطات كلية الزراعة ومحطة الشهداء ومحطة العتبة ومحطة أنور السادات ومحطة جمال عبد الناصر، حيث تُوزع الوجبات وقت أذان المغرب على الركاب داخل المحطات والقطارات، وتشمل زجاجة مياه وعصيرًا وبسكويتًا أو «ميني كرواسون».

توزيع نحو 150 ألف وجبة

وتهدف الحملة إلى توزيع نحو 150 ألف وجبة إفطار خفيفة على مدار أيام الشهر الكريم، في خطوة تستهدف دعم الركاب غير القادرين على الوصول إلى منازلهم قبل موعد الإفطار، وتخفيف مشقة التنقل خلال فترة الذروة المسائية في رمضان.

النقل السكة الحديد القطارات

اوبل كورسا 2003
تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

