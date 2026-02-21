وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بمشروع المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو

قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وقيادات الهيئة، ومسئولو الشركات المنفذة، بجولة تفقدية بمشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو (أكتوبر / القاهرة الجديدة)، والتي تربط بين منطقة السادس من أكتوبر ومحطة الفسطاط بمصر القديمة، ويتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية تحت إشراف مكتب استشاري عالمي طبقًا لأعلى المعايير الفنية والأمن والسلامة.

بدأت الجولة بتفقد وزير النقل لمحطة الملك الصالح، حيث تتم متابعة الإجراءات الفنية وخطط الطوارئ التي تم تنفيذها والمعتمدة من وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وبالتعاون مع استشاري المشروع والشركة المنفذة، بشأن الهبوط البسيط الذي حدث في ركن المبنى رقم (٣٠) المجاور للمحطة نتيجة كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية بمحيط المحطة، وما استتبعه من إخلاء سكان المبنى والمبنى المجاور له وتسكينهم في فنادق قريبة بالمنيل كإجراء احترازي، لحين الانتهاء من أعمال المعالجة وحقن التربة حول المبنى المتضرر لتأمينه وجسم المحطة لمنع حدوث أي حركة أو هبوط لمبانٍ أخرى في المنطقة، والتحقق الكامل من السلامة الإنشائية للمبنيين.

وأكد الوزير ضرورة موافاته بشكل دوري بتقرير فني شامل بنتائج الفحوصات والقياسات، مشيرا إلى أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، والشركة المنفذة تلتزم بأعلى معايير السلامة والجودة، وأن سلامة المواطنين والممتلكات تمثل أولوية قصوى.

وشدد على استمرار التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية، خاصة محافظة القاهرة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ أي إجراءات تطلب في حينه.

الموقف التنفيذي لباقي الأعمال الإنشائية

كما اطلع الوزير على الموقف التنفيذي لباقي الأعمال الإنشائية بالمرحلة الأولى بالمحطات، وتقدم معدلات تنفيذ أعمال الحفر النفقي للنفقين بالجزء الأول من المرحلة الأولى (نفق لكل اتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه)، حيث وصلت الماكينة الأولى إلى محطة المتحف المصرى الكبير والثانية إلى محطة الرماية والثالثة فى الطريق إلى محطة مدكور والرابعة فى الطريق إلى محطة الطالبية، وكذلك الأعمال الجارية بشأن تجميع ماكينتي حفر الأنفاق بالجزء الثاني من المرحلة الأولى من الخط، حيث يجرى إنزال أول الماكينات بمحطة الفسطاط، على أن تبدأ أعمال حفر النفق الأول من منتصف شهر مارس القادم في اتجاه محطة الملك الصالح، وماكينة الحفر الثانية تبدأ عملها في حفر النفق الثاني في منتصف شهر أبريل القادم من نفس محطة الفسطاط في اتجاه محطة الملك الصالح.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع الجاري، بطول 19 كم بـ17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية)، ويجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الثانية (الفسطاط – القاهرة الجديدة) والتي تمتد بطول 26.9 كم و21 محطة (6 علوية + 15 نفقية)، حيث تمتد في مسار نفقي ثم تتقاطع مع الخط السادس للمترو بمحطة السيدة عائشة لينتهي بموقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / السويس نهاية المرحلة الثانية، كما يجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري) بطول 16.3 كم بـ 10 محطات لخدمة الكثافة السكانية على طول مسارها ولتحقيق الربط مع مونوريل غرب النيل في محطة الحصري.

كما يجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة) بطول 38.7 كم بـ8 محطات للوصول حتى العاصمة الجديدة وتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (عدلي منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الجديدة) في محطة مطار العاصمة، ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالي 1.5 مليون راكب يومياً بعد اكتمال تنفيذه.