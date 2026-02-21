قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق

قسم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 23 فبراير إلى الجمعة 27 فبراير 2026، لتشهد فرص امطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد يوم الإثنين 23 فبراير وانخفاض في درجات الحرارة علي اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 2-3 درجة.

وأفادت الهيئة، أن درجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين على السواحل الشمالية 18:19، والقاهرة الكبرى والوجه البحرى 19:20، وجنوب البلاد 21:24، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على اغلب الانحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وقد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.


على جانب آخر توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم السبت بارد إلى شديد البرودة فى الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهارا، بارد إلى شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، حتي القاهرة الكبري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من غرب البلاد، مثل: السلوم ومطروح، إلى جانب نشاط رياح على السواحل الشمالية والصحراء الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم بالمحافظات:

القاهرة: 21 درجة

الإسكندرية: 21 درجة

شرم الشيخ: 26 درجة

مطروح: 19 درجة

أسوان: 28 درجة 

