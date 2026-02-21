طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 23 فبراير إلى الجمعة 27 فبراير 2026، لتشهد فرص امطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد يوم الإثنين 23 فبراير وانخفاض في درجات الحرارة علي اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 2-3 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة

وأفادت الهيئة، أن درجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين على السواحل الشمالية 18:19، والقاهرة الكبرى والوجه البحرى 19:20، وجنوب البلاد 21:24، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على اغلب الانحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وقد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.



على جانب آخر توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم السبت بارد إلى شديد البرودة فى الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهارا، بارد إلى شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، حتي القاهرة الكبري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من غرب البلاد، مثل: السلوم ومطروح، إلى جانب نشاط رياح على السواحل الشمالية والصحراء الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم بالمحافظات:

القاهرة: 21 درجة

الإسكندرية: 21 درجة

شرم الشيخ: 26 درجة

مطروح: 19 درجة

أسوان: 28 درجة