سناني اتكسرت.. صدمة ورعب غادة عبد الرازق في رامز ليفل الوحش

وقعت الفنانة غادة عبد الرازق، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر " .

ودخلت غادة عبد الرازق في صدمة بسبب تنفيذ مقلب رامز جلال قائلة: سناني اتكسرت ومش مصدقة اللي بيحصل ده".



وتبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة وتتعرض لمواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة لها وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.



ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتها بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .