بهدلة السنين .. خالد الغندور يفتح النار على ضيوف رامز : الناس زهقت

وقعت الفنانة غادة عبد الرازق، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر " .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “حاجة تضحك لما تلاقي فنان او فنانة او لاعب كرة بيشتم رامز جلال و زعلان اوي منه و هو عارف من البداية أنا رايح مقلب و اتفق علي أجره في المقلب بكامل ارادته و في الاخر امام الناس يتبهدل بهدلة السنين و مش مصدق اللي حصل و في الحقيقة ان الناس هي اللي زهقت و مش مصدقة حد فيكم”.

وتبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .

وسخر رامز جلال من غادة عبد الرازق، :" إحنا معانا فنانة كانت قوية وبتعمل اللي على مزاجها ياما ضربت مخرجين والكل كان خايف منها والمشاكل حوطيتها بسبب فشل جوازتها ".

