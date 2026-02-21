البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ75 مليار جنيه .. غدا

اعلن البنك المركزي المصري عن رفع حجم استهداف طرح أدوات دين محلية من أذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري بمقدار 5 مليارات جنيه بما يعادل 105.13 مليون دولار .

وبحسب نشرة البنك المركزي المصري والتي تضمنت طرح أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يومًا لصالح وزارة المالية بغرض تمويل احتياجات الحكومة.

تلجأ وزارة المالية بصورة دورية لبيع أذون خزانة بالمزاد العلني عبر البنك المركزي المصري للوفاء بالاحتياجات التمويلية الخاصة بالخزانة العامة.

تفاصيل البيع

وفقًا لما يستهدفه البنك المركزي المصري من تقليص لحجم طرح أذون خزانة تتضمن أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 5 مليارات جنيه بما يعادل 106.9 مليون دولار عما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

ووفقًا لنشرة الاكتتاب، الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي حددت بيع أذون في مزاد من المقرر تنظيمه صباح غدٍ بقيمة إجمالية تقدر بـ 70 مليار جنيه، وتساوي 1.6 مليار دولار؛ بهدف تدبير التعهدات والفجوات التمويلية للحكومة.

وقال التقرير، إن البنك المركزي المصري سيبيع أذون وسندات الخزانة المخطط طرحها، في مزاد للإكتتاب، لصالح وزارة المالية؛ بغرض دعم الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة.

أوضح التقرير، أنه سيتم تقسيم المزاد لطرحين اثنين، أولهما “أذون خزانة بقيمة تبلغ 70 مليار جنيه” موزعة بين أجل 91 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه، و أجل 273 يوما بقيمة 45 مليار جنيه.

ويستهدف البنك المركزي المصري على مدار الأسبوع الجاري، طرح سندات وأذون خزانة بقيمة تبلغ 207 مليار جنيه، بزيادة مقدارها 7 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

ومع طرح أذون الخزانة اليوم بقيمة تبلغ 75 مليار جنيه؛ سيتبقي طرحين اثنين، بقيمة 130 مليار جنيه، سيتم بيعها في مزاد، يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.