البنك المركزي: قبول أذون خزانة بـ89.5 مليار جنيه| تفاصيل

ارتفعت طلبات الإكتتابات المقبولة في أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي المصري إلى 89.5 مليار جنيه تضمنت 3095 طلبًا مقبولًأ من المستثمرين.

ولجأ البنك المركزي المصري لبيع أذون خزانة من أجلي 182و 364 يومًا لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة نيابة عن وزارة المالية.

وبلغت جملة طلبات الشراء على أجل 364 يوما بقيمة 59.303 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه مستهدفة.

ووصل إجمالي الطلبات التي قبلتها الحكومة من المستثمرين 2315 طلبًا مقبولًا.

وسجل متوسط سعر الفائدة المقبولة 22.8% وأعلي سعر بنسبة 22.94% وأقل سعر بنسبة20.001%.

وبلغ حجم طلبات الاستثمار في أجل 182 يومًا بقيمة 30.173 مليار جنيه تضمن 1590 طلبًا مقبولًأ من المستثمرين.

ووصل متوسط سعر الفائدة المقبولة إلى 23.9% وأعلي سعر بنسبة 24.02% وأقل سعر بسنبة 22.5%.