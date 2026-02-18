قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
أول ليلة في رمضان.. 5 عبادات بعد صلاة التراويح لا تفوت أجرها
رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أستاذ تفسير: نسلط الضوء على أسرار القرآن في نورانيات قرآنية.. والفكرة طرحها النائب محمد أبوالعينين|فيديو
قوات الإحتلال تحتجز ناشط مقدسي وتمنعه من أداء صلاتي العشاء والتروايح
غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما
تهنئة رمضان 2026 .. أجمل 110 رسائل مكتوبة لا تنس أحبابك| صور
مفاجأة رمضان 2026.. 3 ساعات صيام في أقصى الشمال و14.5 ساعة في الجنوب
مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يداهم وكرا للإرهابيين وانضمام محمود عزت للجماعة
المالية والاستثمار تؤكدان استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية طوال أيام العام
رمضان مخزون استراتيجي من الخيرات.. أستاذ بأصول الدين يكشف أهداف "نورانيات قرآنية" على صدى البلد
اقتصاد

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

سعر الدولار أمام الجنيه
سعر الدولار أمام الجنيه
علياء فوزى

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 46.94 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدولار ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، في أبرز البنوك العاملة في مصر، وفقا لآخر تحديث.

صعد سعر الدولار في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 47 بيعا وشراء ليسجل نحو:

47 جنيها للشراء 

47.10 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو:

46.99 جنيه للشراء 

47.09 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

 46.97 جنيه للشراء 

47.07 جنيه للبيع 

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي CIB لنحو:

 46.96 جنيه للشراء 

47.06 جنيه للبيع 

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

 46.96 جنيه للشراء 

47.06 جنيه للبيع 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

 46.96 جنيه للشراء 

47.06 جنيه للبيع 

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد عند:

 46.95 جنيه للشراء 

47.05 جنيه للبيع 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني نحو:

46.94 جنيه للشراء 

47.04 جنيه للبيع 

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول نحو:

46.93 جنيه للشراء 

47.03 جنيه للبيع 

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

46.87 جنيه للشراء 

46.97 جنيه للبيع 

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطنى نحو:

 46.86 جنيه للشراء 

46.96 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الأول لنحو :

46.81 جنيه للشراء 

46.91 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر 

46.99 جنيه

وعاودت أسعار العملة الخضراء للارتفاع مرة أخري في مصر، بعد هبوط لأكثر من أسبوعين دون الـ 47 جنيها بيعا وشراء في جميع البنوك.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار الجنيه المصري تنمية الصادرات

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

حسام عبد المجيد

إبراهيم عبد الجواد يكشف تفاصيل مشادة عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد

أرشيفية

بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة

صلاة التراويح

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

قانون التأمين الصحى الشامل

تحذير للمتلاعبين بحقوق المواطنين .. عقوبات رادعة تواجه مخالفي قانون التأمين الصحي

حماية البيانات الشخصية

الخصوصية مكفولة.. الحبس والغرامة تصل لـ5 ملايين جنيه لمخالفات جمع البيانات الشخصية

المحال العامة

حبس وغرامات.. احذر مخالفة مواعيد غلق المحال في رمضان | شغالة لحد كام؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

بيدمر آثار الحلويات والدهون .. مشروب رمضاني مدمر للسكري والكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

