رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 46.94 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدولار ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، في أبرز البنوك العاملة في مصر، وفقا لآخر تحديث.

صعد سعر الدولار في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 47 بيعا وشراء ليسجل نحو:

47 جنيها للشراء

47.10 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو:

46.99 جنيه للشراء

47.09 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

46.97 جنيه للشراء

47.07 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي CIB لنحو:

46.96 جنيه للشراء

47.06 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

46.96 جنيه للشراء

47.06 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

46.96 جنيه للشراء

47.06 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد عند:

46.95 جنيه للشراء

47.05 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني نحو:

46.94 جنيه للشراء

47.04 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول نحو:

46.93 جنيه للشراء

47.03 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

46.87 جنيه للشراء

46.97 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطنى نحو:

46.86 جنيه للشراء

46.96 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الأول لنحو :

46.81 جنيه للشراء

46.91 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر

46.99 جنيه

وعاودت أسعار العملة الخضراء للارتفاع مرة أخري في مصر، بعد هبوط لأكثر من أسبوعين دون الـ 47 جنيها بيعا وشراء في جميع البنوك.