ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم

شهد سعر الدولار والريال السعودي ارتفاعًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، وذلك وفقًا لأسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي ليسجل 46.9688 جنيهًا للشراء، و47.0688 جنيهًا للبيع.

كما صعد سعر الريال السعودي في 3 بنوك، ليبلغ 12.5237 جنيهًا للشراء، و12.5510 جنيهًا للبيع.



وفيما يلي أسعار أبرز العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم:

اليورو الأوروبي: 55.5594 جنيهًا للشراء، و55.6824 جنيهًا للبيع.

الجنيه الإسترليني: 63.6615 جنيهًا للشراء، و63.8112 جنيهًا للبيع.

الفرنك السويسري: 60.9273 جنيهًا للشراء، و61.0728 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم بعد تحركات السوق الأخيرة سعر العملات العربية مساء اليوم الجمعة 13-2-2026 سعر العملات الأجنبية مساء اليوم 13-2-2026.. استقرار محدود

100 ين ياباني: 30.6705 جنيهًا للشراء، و30.7378 جنيهًا للبيع.

الدينار الكويتي: 153.8952 جنيهًا للشراء، و154.2734 جنيهًا للبيع.

الدرهم الإماراتي: 12.7865 جنيهًا للشراء، و12.8155 جنيهًا للبيع.

اليوان الصيني: 6.7979 جنيهًا للشراء، و6.8137 جنيهًا للبيع.

وتأتي هذه التحركات في أسعار الصرف وسط متابعة مستمرة من المتعاملين بالسوق المصرفي، خاصة مع ارتباط الدولار والريال السعودي بحركة الاستيراد والسفر وموسم العمرة.



