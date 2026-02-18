قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة
دخل الفرد بالدول النامية 6500 دولار،.. ماذا قال محيي الدين عن مستقبل الاقتصاد العالمي؟
القبض على سائق طلب أجرة زيادة بسوهاج
تصاعد دخان كثيف.. 5 جرحى في انفجار كنيسة بنيويورك
حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار والريال السعودي ارتفاعًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، وذلك وفقًا لأسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي ليسجل 46.9688 جنيهًا للشراء، و47.0688 جنيهًا للبيع.

كما صعد سعر الريال السعودي في 3 بنوك، ليبلغ 12.5237 جنيهًا للشراء، و12.5510 جنيهًا للبيع.


وفيما يلي أسعار أبرز العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم:

  • اليورو الأوروبي: 55.5594 جنيهًا للشراء، و55.6824 جنيهًا للبيع.
  • الجنيه الإسترليني: 63.6615 جنيهًا للشراء، و63.8112 جنيهًا للبيع.
  • الفرنك السويسري: 60.9273 جنيهًا للشراء، و61.0728 جنيهًا للبيع.
  • 100 ين ياباني: 30.6705 جنيهًا للشراء، و30.7378 جنيهًا للبيع.
  • الدينار الكويتي: 153.8952 جنيهًا للشراء، و154.2734 جنيهًا للبيع.
  • الدرهم الإماراتي: 12.7865 جنيهًا للشراء، و12.8155 جنيهًا للبيع.
  • اليوان الصيني: 6.7979 جنيهًا للشراء، و6.8137 جنيهًا للبيع.

وتأتي هذه التحركات في أسعار الصرف وسط متابعة مستمرة من المتعاملين بالسوق المصرفي، خاصة مع ارتباط الدولار والريال السعودي بحركة الاستيراد والسفر وموسم العمرة.


 

أسعار العملات العربية أسعار العملات الأجنبية سعر الريال السعودي اليوم سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

ترشيحاتنا

رئيس شركة مياه الشرب

مياه المنوفية: رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

طالب يتخلص من حياته في المنوفية

طالب يتخلص من حياته لتعثره دراسيا في المنوفية

محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمات المستثمرين

محافظ أسيوط: نحرص على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الجادة

بالصور

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد