مصدر بـ كاف .. عقوبات الأهلي تنحصر بين الغرامة ومنع حضور الجماهير مع إيقاف التنفيذ
خناقة على "الفهلوي".. المؤلف أحمد الإبياري يتهم صناع مسلسل أحمد عز بـ "قلة الإبداع"
وفاة والدة الفنان نبيل علي ماهر.. تعرف على موعد ومكان جنازتها
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
أيهما أفضل.. هاتف موتورولا سيجنتشر أم سامسونج جالاكسي S25 FE ولماذا؟

هاتف موتورولا سيجنتشر و سامسونج جالاكسي S25 FE
هاتف موتورولا سيجنتشر و سامسونج جالاكسي S25 FE
لمياء الياسين

يدخل كلا من هاتف موتورولا سيجنتشر و سامسونج جالاكسي S25 FE  فئة الهواتف المتميزة وذلك بمواصفات تقنية وسعر تنافسيين،بفضل ما يقدمه كلا الهاتفين من دعم برمجي طويل الأمد ومعالجات متطورة، تستكشف هذه المقارنة أي الجهازين يمثل الاستثمار الأمثل.
أما عن أبرز مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S25 FE فهو يأتي  بتقنية الذكاء الاصطناعي، وبسعة تخزين 128 جيجابايت و شاشة كبيرة، وبطارية 4900 مللي أمبير، وكاميرا عالية الدقة، وإمكانية تعديل الصور بتقنية الذكاء الاصطناعي.

 



ميزات هاتف موتورولا سيجنتشر

على الجانب الآخر يأتي هاتف موتورولا سيجنتشر مزود بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.8 بوصة، بتردد 165 هرتز، وسطوع 6200 شمعة، وتقنية Dolby Vision  وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 4.1 ومعالج سنابدراجون 8 إيليت، ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت، ذاكرة تخزين UFS 4.0 
أما عن مواصفات سامسونج جالاكسي S25 FE فهو ياتي ببطارية بسعة 4000 مللي أمبير، وقوة 25 واط سلكيًا، وقوة 15 واط لاسلكيًا    
أما عن مواصفات الكاميرا فيأتي الهاتف بكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (واسعة + عدسة بيريسكوب 3x + فائقة الاتساع)، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل و كاميرا خلفية ثلاثية العدسات: 50 ميجابكسل + 10 ميجابكسل (تكبير 3x) + 12 ميجابكسل (عدسة فائقة الاتساع)، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.  

سعر هاتف موتورولا سيجنتشر 

أما عن سعر هاتف موتورولا سيجنتشر فهو يأتي بسعر  حوالي 660 دولارًا أمريكيًا / 59000 روبية هندية  حوالي 800 دولار أمريكي / 75000 روبية هندية   
يتميز هاتف موتورولا سيجنتشر بواجهة أمامية من زجاج جدوريلا فيكتوس 2 وإطار من الألومنيوم، وهو مصمم ليدوم طويلًا، ويستهدف بوضوح المستخدمين الذين يبحثون عن أناقة رائدة مع متانة إضافية.

يستخدم هاتف سامسونج جالاكسي إس 25 زجاج جوريلا فيكتوس 2 في الجهتين الأمامية والخلفية، مع إطار من الألومنيوم المقوى 2، ومقاوم للماء والغبار بمعيار IP68. بفضل تصميمه الصغير، يُمكن حمله بسهولة في الجيب واستخدامه بيد واحدة. يتميز تصميم هاتف سامسونج بلمسة نهائية أنيقة وراقية، بينما يميل تصميم موتورولا إلى الجرأة والتركيز على الأداء.
تتجاوز موتورولا الحدود بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.8 بوصة، ومعدل 

