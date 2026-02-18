الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام الأولي من رمضان ..فيديو

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 18 فبراير 2026 وحتى الأحد 22 فبراير 2026، والتي تتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا، مؤكدة أن البلاد ستشهد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وأوضحت غانم خلال صباح الخير يا مصر أن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة تتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية على السواحل الشمالية، ومن 21 إلى 22 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما تسجل محافظات جنوب البلاد ما بين 22 إلى 28 درجة مئوية.

وأضافت أن الطقس سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر على معظم المناطق، ومائلًا للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا.

وأشارت عضو المركز الإعلامي إلى توقع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء خلال الفترة من الأربعاء 18 فبراير وحتى الأحد 22 فبراير، وذلك على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بطقس اليوم، لفتت إلى أن البلاد تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا على أغلب المناطق، حار على جنوب الصعيد، وبارد ليلًا.