سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
السياحة ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم ذروة رحلات العمرة برمضان
في بيان رسمي .. الزمالك يطالب بمعاقبة حكام مباراة سيراميكا كليوباترا
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام الأولي من رمضان ..فيديو

منار عبد العظيم

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 18 فبراير 2026 وحتى الأحد 22 فبراير 2026، والتي تتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا، مؤكدة أن البلاد ستشهد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وأوضحت غانم  خلال صباح الخير يا مصر  أن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة تتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية على السواحل الشمالية، ومن 21 إلى 22 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما تسجل محافظات جنوب البلاد ما بين 22 إلى 28 درجة مئوية.

وأضافت أن الطقس سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر على معظم المناطق، ومائلًا للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا.

وأشارت عضو المركز الإعلامي إلى توقع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء خلال الفترة من الأربعاء 18 فبراير وحتى الأحد 22 فبراير، وذلك على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بطقس اليوم، لفتت إلى أن البلاد تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا على أغلب المناطق، حار على جنوب الصعيد، وبارد ليلًا.

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

دعم صغار المزارعين والاستثمار الزراعي على طاولة اجتماع الزراعة والشيوخ

السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة شهر رمضان المبارك

السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة شهر رمضان المبارك

وزيرة التنمية المحلية والبيئة في جولة تفقدية على القطاعات والإدارات المركزية.. وتؤكد: رفع كفاءة العمل المؤسسي توفير وتخصيص أماكن لاستقبال المواطنين

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

