سعر الدولار اليوم 21-2-2026.. استقرار مستمر

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه في أول تعاملات له مساء اليوم السبت الموافق 21-2-2026 داخل الجهاز المصرفي.

الدولار مستقر

على مدار اليومين الماضيين شهد سعر الدولار أمام الجنيه منذ آخر يوم عمل في البنوك الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.99 جنيه للشراء و 47.09 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، فيصل الاسلامي، الكويت الوطني ، البركة، الأهلي الكويتي، أبوظبي التجاري، البركة، مصرف أبوظبي الإسلامي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنك HSBC.

سعر الدولار في معظم البنوك

بلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، مصر، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنوك المصري الخليجي، ميد بنك، سايب.

وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع