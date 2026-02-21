قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الدولار اليوم، السبت 21-2-2026.
 

سعر الدولار في البنك المركزي
سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو  47.56 جنيه للشراء و47,66 جنيه للبيع.

أقل سعر
وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 46.99 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، البركة، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي المصري، مصرف أبوظبي الإسلامي، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع في بنكي العقاري المصري العربي وHSBC.

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري 
 وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك الحكومية والخاصة نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع في بنوك "مصر، الأهلي المصري، المصرف المتحد، التعمير والإسكان، التنمية الصناعية، العربي الأفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول، الأهلي المصري".

