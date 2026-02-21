سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الدولار اليوم، السبت 21-2-2026.



سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.56 جنيه للشراء و47,66 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 46.99 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار اليوم السبت 21-2-2026

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، البركة، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي المصري، مصرف أبوظبي الإسلامي، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع في بنكي العقاري المصري العربي وHSBC.

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك الحكومية والخاصة نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع في بنوك "مصر، الأهلي المصري، المصرف المتحد، التعمير والإسكان، التنمية الصناعية، العربي الأفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول، الأهلي المصري".