5456 فرصة عمل جديدة في 14 محافظة.. موعد وطريقة التقديم والتخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة العمل عن توفير 5456 فرصة عمل جديدة بالتعاون مع 54 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 14 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى إتاحة فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودمج جميع فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوو الهمم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والعدالة الاجتماعية، ودعم مسار التنمية الشاملة.



وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي ضمن النشرة الدورية للتوظيف، التي تستهدف ربط الباحثين عن عمل باحتياجات سوق العمل الفعلية، مع ضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتطبيق القوانين المنظمة للعمل في القطاع الخاص.



أماكن الوظائف الشاغرة

وأوضحت وزارة العمل أن فرص العمل الجديدة موزعة على عدد من المحافظات الحيوية، تشمل:

القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الإسماعيلية، المنيا، سوهاج، المنوفية، بورسعيد، الوادي الجديد، أسوان، السويس، والشرقية، بما يتيح فرصًا متكافئة أمام الشباب في مختلف الأقاليم.

رواتب مجزية وتأمينات كاملة

وأكدت الوزارة أن الوظائف المتاحة تتضمن رواتب مجزية يتم تحديدها وفق طبيعة كل وظيفة، والخبرة المطلوبة، والمقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعتمد رسميًا. كما تشمل جميع الوظائف الاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، بما يضمن حقوق العاملين ويوفر لهم الاستقرار الوظيفي.

التخصصات المطلوبة

وتتنوع التخصصات المطلوبة في هذه الفرص لتشمل عشرات المهن والوظائف، من بينها:

التسويق والموارد البشرية

الهندسة (اتصالات – كهرباء)

الميكانيكا والتحكم الكهربائي

الصيانة

المحاسبة

الإشراف الفني والموقعي

الإنتاج، المشتريات، المبيعات، الجودة

الأمن، المخازن، والقيادة برخص مختلفة

الفندقة والمطاعم

أعمال الإنتاج والنظافة وتخصصات أخرى

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التنوع يراعي اختلاف المؤهلات والخبرات، ويمنح فرصًا حقيقية لمختلف الفئات العمرية والمهنية.



موعد وطريقة التقديم

وأوضحت وزارة العمل أن التقديم على فرص العمل متاح خلال شهري فبراير ومارس 2026، وذلك من خلال عدة قنوات لتسهيل الوصول إلى أكبر عدد من الراغبين في العمل، وتشمل:

موقع وزارة العمل عبر النشرة القومية للتشغيل https://www.manpower.gov.eg/

الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر

مديريات العمل بالمحافظات المختلفة

التقديم المباشر عبر بيانات الشركات المرفقة بالنشرة التوظيفية

الموقع الرسمي لوزارة العمل

توجيهات مشددة بمتابعة جدية الفرص

ومن جانبه، وجّه حسن رداد وزير العمل، مديريات العمل في المحافظات بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من جدية الفرص المعلنة، وضمان التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحري الدقة والمصداقية في الإعلان عن الوظائف، وحتى استلام العامل لمهام عمله بشكل رسمي.

كما جدد الوزير دعوته لشباب مصر إلى الإقبال على العمل في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير برامج تدريب مهني مجانية تهدف إلى تأهيل الشباب لوظائف المستقبل، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ويسهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية.